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"Turpun büyüğü heybede" demişti! Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

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AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turbun büyüğü heybede" ifadesiyle kastettiği ismin İBB Başkanı İmamoğlu olabileceğini belirterek, "Bir hazırlık varsa bunun altyapısının çok sağlam olması lazım; çok sağlam bir dosya olmazsa ters teper" dedi.

AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı, "Turbun büyüğü heybede" ifadesini değerlendirdi.

"İLK AKLA GELEN İSİM EKREM İMAMOĞLU"

Tayyar, "Erdoğan'ın kimi ve neyi kastettiği" yönünde gelen soru üzerine, "Kamuoyunun algıladığı şekliyle baktığımızda hemen ilk akla gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu." dedi.

'Turpun büyüğü heybede' demişti! Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

"ELİ KULAĞINDA..."

Tayyar, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili yeni bir soruşturma olur mu ya da istinafta bekleyen dosyası hızlı bir şekilde sonuçlanır mı? Siyaset gündemine bir tartışma konusu olarak girer mi, bilemiyoruz ama sonuçta onun da eli kulağında. Yaklaşık 1 buçuk yıl oldu. İstinafta bekleyen dosyaların sürelerine bakıldığında bunun çok aşıldığını görüyoruz. Artık bugünlerde o dosya da karara bağlanabilir ve onaylanma ihtimali yüksek gözüküyor. İmamoğlu da bu kararı satın almış vaziyette. 'Hadi bir an önce onaylayın' diye kendisi de açıklama yaptı."

'Turpun büyüğü heybede' demişti! Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

"ÇOK SAĞLAM BİR DOSYA OLMAZSA TERS TEPER"

Beşiktaş Belediyesi'yle ilgili iddiaların benzerinin Büyükşehirle ilgili geçerli olabileceğini belirten Tayyar, "İmamoğlu da tutuklanabilir mi?" sorusu üzerine, "Aynı süreç olabilir. Eğer ölçü kaçar, yargıya intikal ettirilen dosyaların altı boş olur, bu bir siyasi operasyon gibi algılanırsa tersine dönebilir. İmamoğlu'yla ilgili bir hazırlık varsa bunun altyapısının çok sağlam olması lazım. Sonuçta CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşuyoruz. Çok sağlam bir dosya olmazsa ters teper." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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