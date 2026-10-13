Şam'da OPCW ile görüşen Suriyeli Bakan Şeybani, 42 kimyasal bombanın imhasını duyurdu

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Sabrina Dalafior ile bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin başkenti Şam'da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Sabrina Dalafior ile görüştü. Görüşmede, kimyasal silahlar dosyasının nihai olarak kapatılması, teknik iş birliği ve saha denetimleri konuları ele alınırken, taraflar şeffaflık ve uluslararası yükümlülüklere bağlılığın önemine vurgu yaptı. Şeybani ve Dalafior, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şeybani, " Suriye, OPCW'ye 100 binden fazla resmi belge sundu ve denetçilerin sahadaki kayıtlara ve tanıklara erişimi sağlandı. Geçtiğimiz haziran ayında devraldığımız bildirimi düzelterek, eski rejimin gizlediği iki üretim tesisi ile iki depolama tesisini ekledik. Bu süreç, ağustos ayında örgütün denetimi altında 42 kimyasal hava bombasının imha edilmesiyle taçlandırıldı" ifadelerini kullandı.

Şeybani, bu tutum sayesinde 9 Temmuz'da Suriye'nin örgütteki tüm hak ve ayrıcalıklarını geri kazandığını belirtti.

"Adalet sağlanmalı ve sorumlular hesap vermeli"

Kimyasal silahlar dosyasının kapanmasının kurbanlara adalet sağlanmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Şeybani, "Aralarında üst düzey subayların da bulunduğu 18 kişi tutuklu bulunuyor ve ihtisas mahkemelerinde yargılanıyor" dedi.

Suriye'nin Kimyasal Silahların Kullanımında Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Ortaklığı'na katıldığını açıklayan Şeybani, adaletin sağlanmasının temel öncelik olduğunu aktardı.

Bölgesel gelişmelere de değinen Şeybani, "İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye içindeki istikrarı hedef alıyor, altyapıyı bombalıyor ve Süveyda'daki yasadışı silahlı milisleri destekleyerek bölgede kaos planları uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Şeybani, 1974 Anlaşması'na dönülmesi ve UNDOF güçlerinin görevlerini yerine getirmesine izin verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Suriye ile iş birliği önemli bir dönüm noktasıdır"

Göreve geldikten iki ay sonra ilk resmi ziyaretini Suriye'ye gerçekleştirdiğini belirten OPCW Genel Direktörü Dalafior ise, "Hükümetle yürütülen ortak çalışmalar son derece başarılı ve yapıcı geçmektedir. Temmuz ayında kimyasal silahların imha edilmesi çok önemli bir dönüm noktası oldu" ifadelerine yer verdi.

Dalafior ayrıca, örgütün kimyasal silahlar dosyasının tamamen kapatılması ve kurbanların haklarının iadesi sürecinde Suriye'ye desteğini sürdüreceğini belirterek, "OPCW, Suriye'de kalıcı barışın ve uluslararası hukukun tesisi için gerekli katkıyı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı