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Saltuklu, "AK Parti döneminde kadın hakları konusunda çok mesafe alındı"

Saltuklu,
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AK Parti Erzurum İl kadın Kolları Başkanı Av. Beyza Saltuklu Özdemir Başkanlığında il binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasında; Kadın hakları konusundaki yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Erzurum İl kadın Kolları Başkanı Av. Beyza Saltuklu Özdemir Başkanlığında il binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasında; Kadın hakları konusundaki yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan tarafından yurt genelinde tüm teşkilatlarla aynı anda yapılan basın açıklamasında AK Parti iktidarı döneminde kadın hakları konusunda pek çok düzenlemenin hayata geçirildiği kaydedildi.

Başkan Saltuklu açıklamasında "AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruluşumuzun ilk gününden bu güne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bunlardan bazıları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" hükmünü ekledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'na 'kadına karşı şiddet suçtur' ilkesini getirdik. 2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek Anayasamıza pozitif ayrımcılık' ilkesini ekledik. Her zaman vurguladığımız gibi eğitimi en önemli fırsat eşitliği aracı olarak gördük. Kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi, toplumsal kalkınmamıza da önemli katkılar sağladı; bugün üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 68.8'e ulaştı" diye konuştu.

ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, Elektronik Kelepçe, ALO 183 gibi uygulamaları hayata geçirerek kadına karşı şiddete önlemeye yönelik önemli adımlar atıldığını anlatan Başkan Saltuklu, "Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan çıkardık. Daha pek çok alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Bu çabalarımız neticesinde de en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda yüzde 70'lerden yüzde 90'lar seviyesine ulaştı. Elde ettiğimiz kazanımların yanında, daha yapılacak çok iş olduğunun farkındayız. AK Parti olarak, kadın haklarına ve eşitliklerine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir. Kadını ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak; evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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