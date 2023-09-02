Sakarya Büyükşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 motosiklet, 3 zabıta aracı, mobil tır ve 4 vidanjörle araç filosunu güçlendirdi. Başkan Ekrem Yüce, "Zabıta hizmetleri ve altyapı çalışmalarında kullanılacak yeni araçlarımızın yanı sıra afet durumlarında hizmet sunacak mobil tırı da bünyemize dahil ettik. Önümüzdeki yıllarda araç filomuzu daha da genişletmeyi ve geliştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesine dahil ettiği yeni araçlarla filosunu güçlendiriyor. Zabıta hizmetleri, altyapı çalışmaları ve afet durumları için mobil tırdan oluşan araçlar düzenlenen törenle vatandaşlara tanıtıldı. Programda Başkan Yüce'nin yanı sıra AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Arslan, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, SESOB Başkanı Hasan Alişan, STK ve oda temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Filoya dahil edilen araçları inceleyen Başkan Yüce, zabıta ekiplerinin kullanacağı motorla deneme sürüşü yaptı.

Başkan Ekrem Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizin hayatının her alanında var olmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Şehrimizin gelişimini, kalkınmasını, büyümesini sağlayan projelerin yanında, gelecek dönemlerde gerçekleştireceğimiz çalışmaları da şimdiden planlıyoruz. Şehrimizin can damarı olan yollarımızda; yenileme, asfaltlama, park-bahçe çalışmalarımıza devam ederken bir yandan da ulaşım hizmetlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Filomuza yeni kazandırdığımız araçlarımızla taşıma sistemimizin sürekli artırıyoruz" dedi.

Zabıta hizmetleri ve altyapı çalışmalarında kullanılacak yeni araçların yanı sıra afet durumlarında kullanılacak mobil tırı da bünyelerine dahil ettiklerini belirten Başkan Yüce, "Bugün zabıta teşkilatımızın araç filosuna 5 motosiklet ve 3 zabıta aracı dahil ediyoruz. Bunun yanı sıra olası bir afet durumlarında veyahut etkinliklerde kullanılması için araç filomuza mobil tır ekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kanalizasyon ve rögar temizleme araçlarımıza 4 vidanjör ilave ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda araç filomuzu daha da genişletmeyi ve geliştirmeyi planlıyoruz. Hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız kullanmayı nasip etsin" diye konuştu.

Başkan Yüce, "Sakarya'mız bulunduğu coğrafi konum açısıyla, ulaşımıyla, doğasıyla, turizmiyle, sanayisiyle önemli bir şehirdir. Tarım faaliyetlerinden spor faaliyetlerine kadar her alanda adını dünyaya duyuran ve günden güne gelişimini sürdüren bir şehirdir. 'İşleyen demir pas tutmaz' sözünden hareketle şehrimiz için 7/24 çalışıyor, faydalı işler yapmaya devam ediyoruz. Sakarya'mız; harcadığımız emekler, yaptığımız planlar, gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde ışıldadığı gibi gelecek dönemlerde gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile daha da ışıldayacak inşallah" şeklinde konuştu. - SAKARYA