Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Gençlik Buluşmaları Programına Katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı. Programda gençlere tavsiyeler sunan Başkan Yüce, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin eğitimine önem veriyor, eğitim altyapısını güçlendirerek, geleceğin liderlerini yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Sizler, bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan nesilsiniz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Buluşmaları programına katıldı. Oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Yüce, istikrar ve gelecek vurgusu yaparak, Sakarya'nın geleceğini hep birlikte kuracaklarını belirtti. AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen programa, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün ve yönetimi katıldı.

Başkan Yüce, her alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Sakarya'mız, her birimizin gurur duyduğu, zengin kültürü ve dinamik genç nüfusuyla öne çıkan bir şehirdir. Sakarya'nın potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, turizmden kültüre, eğitimden sanayiye, spor ve tarıma kadar birçok alanda katma değer üretmek amacıyla gündüz gece demeden çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür kılmak adına çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak, tarihi ve doğal güzelliklerimizi koruma altına alıyoruz. Aynı zamanda, gençlerimizin kültürel etkinliklere katılımını teşvik ederek, onların bu alandaki potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek oluyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında gençlerin verdikleri önemi yineleyen Başkan Yüce, "Eğitim, bizim için en önemli önceliklerden biridir. Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin eğitimine önem veriyor, eğitim altyapısını güçlendirerek, geleceğin liderlerini yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Sizler, bu ülkenin aydınlık yarınlarını inşa edecek olan nesilsiniz. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz. Bu çerçevede, Genç Atölye Eğitimleri düzenleyerek gençlerimizin potansiyelini artırmak ve onlara yönelik destekleri güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu atölyelerde gençlerimiz, kendilerinin farkına varıyor, kelime hazinelerini zenginleştiriyor, reflekslerini ve algılarını açıyor, beyinlerinin farklı bölgelerini aktive ediyor, koordinasyon ve konsantrasyon yeteneklerini güçlendiriyoruz. Gençlerimizin sadece bilgi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda düşünme becerilerini geliştirerek gelecekteki liderlik rollerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Yüce konuşmasının son bölümünde gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Sizler, geleceğimizi inşa edecek olan girişimciler ve toplumun mimarları olarak büyük bir potansiyele sahipsiniz. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, sizlere düşen büyük bir sorumluluktur. Bu doğrultuda, gençlerimize yönelik projelerimizle, sizlerin yeteneklerinizi ortaya çıkarmaya, sizi desteklemeye ve geleceğe güvenle bakmanıza gayret ediyoruz. Sizlere düşen sorumlulukları bilincinde olarak, kendinize güvenin, hayallerinizin peşinden koşun ve ülkemizin daha güzel yarınlara doğru ilerlemesine katkı sağlayın. Hep birlikte, el birliğiyle Sakarya'yı daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Başarılarınızın devamını diler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA