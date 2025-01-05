Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasının başında ilginç anlar yaşandı.

SAHNEYE ÇIKIP ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Bir vatandaş ısrarla sahneye çıkmak istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın isteğini kırmadı. Sahneye çıkan vatandaş, Erdoğan'a yüksek sesle bir şeyler söyledikten sonra elini öptü.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarıyız ile konuştuk, yatırımlarımız ile konuştuk. Biz görevlerimize gelirken millete efendilik etmeye değil hizmetkâr olmaya geliyoruz dedik. Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ve ehil ellerde. Liyakatli kadrolar Trabzon'da iş başında. Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Çünkü biz Trabzon'u gönülden seviyoruz.

Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. Bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonlu kardeşlerimiz önemli görevler aldı. Trabzon Türkiye Yüzyıl'ının öncü şehirlerinden olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok boyutlu, her adımı incelenmiş politika yürütüyoruz. Terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

"TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

DEAŞ terör örgütünü bozguna uğrattık. Pençe Kilit harekatımızla terör örgütünü kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Hava harekatlarımız zaten devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. 2024'te sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdi. Suriye'de 8 Aralık'taki halk devrimi ile bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Üniter yapı konusunda kararlı tavır sergileniyor. Gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Diğer türlü Türkiye'nin kadife eldivene sarılı demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Kantonculuk oynama devri artık tamamen sona ermiştir.

"BU COĞRAFYANIN KADİM SAHİPLERİYİZ"

Bölgemizin geleceğini terör ile karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Yan yana yaşadığımız kardeşlerimiz ile aramıza yeni duvarlar örülmesine izin vermeyeceğiz. Bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. Mazi gibi istikbalimiz de müşterek. Kardeşleri birbirine düşman eden emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz. Basiretle ferasetle hareket ederek aramıza örülmek istenen husumet duvarlarını söküp atacağız. Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz, mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE VARACAĞIZ"

Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz. Bizim aramıza giremeyecek, bu kadim birlikteliğimizi bozamayacak bu kardeşliğimizi dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör belasını ortadan kaldırarak hedefe daha seri şekilde ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki kararlılığı tamdır. Terörsüz Türkiye'ye varacağımıza yürekten inanıyoruz.

CHP'nin hizmet düşmanlığı arkasında hangi sebeplerin yattığını açıklığa kavuşturmaları gerektiğini ifade ettim. Borçlarının kaç çeyrek altın tuttuğunun hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının bizim için mahsuru olmadığını vurguladım. Sayın Özel akla uygun cevap veremedi. CHP Genel Başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gidince millet ne duymak istiyorsa onu söylüyor. Her şeye zam yapıyorlar ama Kars'ta doğal gaza indirimden bahsediyor.

Madem milletin indirimli doğal gaz kullanımını çok istiyordunuz indirim kararını neden mahkemeye taşıdınız. Kars'a verilen sözleri İstanbul'da yerine getirmekten sizi alıkoyan nedir? Belediye şirketleri dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Orta oyunu burada da bitmiyor. Daha da ilginci Sayın Özel'in doğal gaz desteği ile ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır."