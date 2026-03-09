Şahin, 'Dünyada sistem diye bir şey kalmadı, yeni düzen sancısı yaşanıyor'

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarının küresel sistemin çöküşünü gözler önüne serdiğini belirterek, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde yaptığı yatırımlar ve stratejik adımlarla bu gelişmelere karşı güçlü tedbirler aldığını söyledi.

Şahin, AK Parti Karabük İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının manevi atmosferinin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini söyledi.

Dünyada yaşanan gelişmelere değinen Şahin, Orta Doğu'da birçok ülkede çatışmaların sürdüğünü belirterek, uluslararası sistemin bu olaylar karşısında etkisiz kaldığını savundu.

Şahin, "İşte savaşlar var. Neredeyse Orta Doğu'da bombanın düşmediği ülke kalmadı. İnsanlar ölüyor. Dünyada kurallar sisteminin çöktüğünü görüyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi diye bir konsey var. Ne zaman toplanıp toplanmadığı bile belli değil" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştiren Şahin, uluslararası toplumun yaşanan olaylara karşı sessiz kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin bu süreçte mazlumların yanında durduğunu belirten Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda mağdur ve mazlumların sesi olduğunu dile getirdi.

"Mezalim gören insanların en güçlü sesi Recep Tayyip Erdoğan"

Şahin, "Güvenlik Konseyi'ni işgal eden devletler, bu kadar ölüme, bu kadar mezalime rağmen seslerini, soluklarını çıkarmıyorlar. Ancak sesini soluğunu çıkaran bir devlet var ve bir lider var. Onun kim olduğunu, hangi teşkilatın başında olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun ismi Recep Tayyip Erdoğan. Tüm mazlum coğrafyalarda mağduriyet yaşayan, mezalim gören insanların en güçlü, en yüksek sesi Recep Tayyip Erdoğan. Aslında bu hadiselere bakınca onun değerini çok daha iyi anlıyor olmamız gerekir. Güçlü bir liderliğin, güçlü bir liderin bir ülke için neyi ifade ettiğini daha iyi anlıyor olmalıyız şu vakitlerde" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın güçlü ve dirayetli liderliği sayesinde güven içerisindeyiz"

Bölgede yaşanan gelişmelere rağmen Türkiye'nin güven içerisinde olduğunu vurgulayan Şahin, "Bombanın düşmediği memleket, ülke kalmadı Orta Doğu'da. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve dirayetli liderliği sayesinde şu an güven içerisindeyiz. Burada şu sofralarda otururken bile ne kadar kıymetli bir an yaşadığımızı çok iyi düşünmeliyiz. Bunun da Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin liderliği sayesinde olduğunu altını çizerek ifade etmeliyim. Mübalağa etmiyorum, bu böyle. Dışarıdan bakan insanlar da bunu görüyor" şeklinde konuştu.

"Dünyada sistem diye bir şey kalmadı"

Şahin, "İsrail dediğimiz siyonist, terörist bir devlet; dünyada hegemon olduğunu iddia eden, dünyayı idare ettiğini iddia eden, süper güç olduğunu iddia eden bir ülke; ismi de Amerika Birleşik Devletleri. Tasmayı boynuna takmış, sağa sola saldırtıyor. Bu elbette ki dünyadaki kurallar sisteminin çökmüş olmasından kaynaklı bir şey. Dünyada sistem diye bir şey kalmadı. Yeni bir düzen oluşturulmasına ilişkin bir sancı yaşanıyor" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli hamleler gerçekleştirdiğini kaydeden Şahin, uzun menzilli füze sistemleri ve stratejik kabiliyetlerin ülkeye önemli bir güvence sağladığını aktardı.

Şahin, şunları söyledi: "Bu Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki o liderliğin basiretli şekilde, hayata geçmesi mukadder olan birtakım hususları önceden görerek almış olduğu tedbirler sayesinde oldu. Bu da bize şu an ciddi güven veriyor. Diğer ülkelerden bizi ayıran en temel özelliklerimizden biri bu. Netice itibarıyla şu an yaşadığımız hadiseler, bizim buradaki birlik ve beraberliğimizin ne derece ehemmiyet arz ettiğini ifade ediyor" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu "terörsüz Türkiye" hedefinin önemine de değinen Şahin, gençlerin geleceklerini dağlarda değil, üniversitelerde ve iş hayatında aramalarını istediklerini ifade etti.

Şahin, "Gençlerimiz geleceğini dağlarda aramasın. Üniversitelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda arasın istiyoruz. Analar ağlamasın, gözyaşı dökmesin istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde kararlı olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu terör belasını inşallah ülkemizden defedeceğiz ve ardından daha güzel günleri yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, katılımcıların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı