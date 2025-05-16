Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer söyledi, Erdoğan sahnede dinledi

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer söyledi, Erdoğan sahnede dinledi
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Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer söyledi, Erdoğan sahnede dinledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "GENÇFEST: Bir Gençlik programına katılarak gençlerle buluştu. Programda sahne alan ünlü rapçi Sagopa Kajmer ve pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer, performanslarıyla gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sahneye çıkan Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer'in katılımcıları selamladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen, "GENÇFEST: Bir Gençlik Festivali" programına katıldı.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

SAGOPA KAJMER İLE FERHAT GÖÇER SAHNE ALDI

Programa rapçi Sagopa Kajmer ile şarkıcı Ferhat Göçer de katılarak sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü isimler, Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray'ın unutulmaz eseri 'Fesuphanallah'ı da birlikte söyledi.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

ERDOĞAN'I SAHNEDE ŞARKILARLA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada sahnede bulunan Ferhat Göçer, "Ayrılsak Ölürüz Biz" ve "Üzüm" isimli şarkılarını söyledi.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

BİRLİKTE SALONU SELAMLADILAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sagopa Kajmer ve Göçer ile programın düzenlendiği salondaki vatandaşları selamladığı anlar da dikkat çekti. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Erdoğan'ın katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

SAHNEDEN DİNLEDİ

Erdoğan, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sahnede bir süre Ferhat Göçer ile Sagopa Kajmer'in şarkılarını dinledi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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