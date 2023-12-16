Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, "2024 yılında devlet hastanelerine ayrılan paranın 5 katı şehir hastanelerine ayırılıyor. Şehir hastanelerine bir yılda harcayacağınız parayla 600 yataklı 35 hastane yapılabilir." dedi.

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlığa ayrılan payın yetersiz olduğunu savundu.

OECD verilerine göre, Türkiye'de sağlığa ayrılan bütçe yüzde 4,3 civarında olduğunu belirten Pala, Almanya'da bu oranın yüzde 12,7, Yunanistan'da yüzde 8,6 olduğunu ifade etti.

Pala, "Türkiye'de bu oranın en az yüzde 8 olması gerekir. OECD ülkeleri arasında sağlığa bizden daha az bütçe ayıran iki ülke var, onlar da Hindistan ve Endonezya." diye konuştu.

Özel hastane sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pala, "2002'den bu yana özel hastane sayısında artış yüzde 111 oldu. Özel hastanelerdeki yatak sayısının oranı ise yüzde 334 arttı. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki artış oranı yüzde 17, bu hastanelerdeki yatak sayısı artışı ise yüzde 47 oldu. Özel sektöre ciddi miktarda kaynak aktaran bir sistem karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Pala, şehir hastanelerinin "Sağlık Bakanlığının bütçesini rehin aldığını" iddia ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda 2024 bütçesine koyduğunuz rakam yalnızca şehir hastaneleri için günde 229 milyon lira. Gerçekten bu çok büyük bir pay. 2024 bütçesinde 18 şehir hastanesi için Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 11,4'ü ayrılmış durumda. Geri kalan yüzde 88 ne için ayrılmış? 977 hastane, 8 bin 157 aile sağlığı merkezi, 973 toplum sağlığı merkezi, 3 bin 393 acil yardım istasyonu, ayrıca 852 bin sağlık çalışanının özlük haklarını da bu bütçeden karşılamak zorundasınız. Dolayısıyla şehir hastaneleri ciddi biçimde Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yük oluşturuyor."

"Bütçede ranta ve yandaşa kaynak var, halka ödenek yok"

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bütçenin halkın sorunlarına çözüm bulan bir anlayış ile hazırlanmadığını savundu.

Bütçelerin toplumsal ve ekonomik sorunların çözümü için tek adres olduğuna işaret eden İlgezdi, "Bugün görüştüğümüz bütçede insan yok, sağlık yok, yurttaşlarımızın derdine derman yok. Bu bütçede ranta ve yandaşa kaynak var, halka ödenek yok." dedi.

Şehir hastanelerine 2024'te aktarılacak payın yüzde 78, buna karşın sağlık bakanlığı bütçesinin yüzde 57 arttığını söyleyen İlgezdi, doktorların para için değil, emeklerinin karşılığını alamadıkları ve mesleğin saygınlığına gölge düşürüldüğü için yurt dışına gittiğini belirtti.

Tıp eğitimindeki sıkıntıların katlanarak arttığını ileri süren İlgezdi, "Kontrolsüzce açılan fakülteler ve yetersiz akademik kadrolar, tıp öğrencilerinin yetersiz eğitim almasına neden oluyor. Sizin rant için kurduğunuz gösterişli binalarınız değil önce nitelikle eğitime ve bilime ihtiyacımız var." diye konuştu.

Vatandaşların randevu almada zorluk çektiğini dile getiren İlgezdi, "Randevu bulamayan halkımız acile akın ediyor. 2022 yılında 130 milyon acil başvurusuyla dünya rekoru kırdık. Bu nedenle her 5 kişiden 1'i özel hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, vatandaşın müşteri yapıldığı bu düzenin sorumlusu bu iktidardır." ifadelerini kullandı.

"Şehir hastanelerine bir yılda harcanan parayla 35 hastane yapılabilir"

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, sağlığın, günlük politikalarla yönetilecek bir konu olmadığını, her zaman gerçekçi politikalarla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Şehir hastanelerine değinen Kanko, "2024 yılında devlet hastanelerine ayırdığınız paranın tam 5 katını şehir hastanelerine ayırmış oluyorsunuz. Yani ayırdığınız parayı yandaş müteahhitlere resmen peşkeş çekmiş oluyorsunuz. Şehir hastanelerine bir yılda harcanan parayla 35 tane 600 yataklı hastane yapılabilir." dedi.

Son günlerde, "yabancı uyruklu insanların bazı üniversitelerde birtakım hilelerle tıp fakültelerine kaydedildiğine" yönelik haberlerin çıktığını aktaran Kanko, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halep'te bir tıp fakültesi açmıştır. Halep'te bir devletin tıp fakültesi açması için gerçek neden nedir? Bunun mutlaka açıklanması gerekir." diye konuştu.

Kanko, diş tedavileri için iki yıl sonraya gün verildiğini, hastaya ayakta yazılan reçeteler üzerinden yüksek katkı payı alındığını, uygun fiyatlandırma yapılmadığı için ithal edilen ilaçların bulunmadığını savundu.

"Varlık barışının yeniden çıkması engellenmeli"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının toplumda olumlu karşılandığını ama bunun tek başına hükümeti başarılı kılmadığını söyledi.

Organize suç örgütlerine karşı verilen mücadeleyi anımsatan Bakan, "Organize suçla, kara parayla, uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir tutum sergileniyor. Bunu takdir ediyoruz ancak bataklıkla değil sivrisineklerle uğraşıyorsunuz. Organize suçla mücadele sadece operasyonla olmaz, bu kadar suç örgütünün Türkiye'yi mesken tutmasının arkasında devletin içinde yozlaşmış kolluk kuvvetleri, yozlaşmış yargı ve bunun arkasında bir siyasi irade var. Kara parayla mücadele sadece sosyal medya fenomenleriyle olmaz. Varlık barışının yeniden çıkması engellenmeli." dedi.

"Düzensiz göç sorunu giderek artıyor"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bütçeye genel olarak baktıklarında, "insan odaklı hiçbir şeyin olmadığını" tespit ettiklerini öne sürdü.

Organize suç örgütlerine karşı verilen mücadeleyi desteklediklerini vurgulayan Tüzün, "Bu suç örgütlerinin üzerine haziran 2023 öncesinde gidilmemesinin sebebi nedir? Organize suç ve uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen varlıkların güncel değeri kaç liradır? Bu operasyonlarla ilgili birçok suç örgütü lideri ve operasyonun içinde bulunan insanlar yakalanıyor, cezaevine konuluyor, üç-beş yıl ceza alıyor ama suç örgütünün arka planında bulunanlar bunu işlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, bütçenin; halkın, işçinin, esnafın, memurun, emeklinin, tacirin, tüccarın bütçesi olmadığını; bütçenin "faiz lobisinin bütçesi olduğunu" savundu.

Jandarma teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Çiler, "Daha önce jandarma, tamamen askeri bir hiyerarşiye bağlıyken bu bağ tamamen koparıldı, jandarma teşkilatının bin yıllık gelenekleri yok edildi." dedi.

Çiler, sözleşmeli olarak orduda görev alan uzman çavuş ve uzman erlerinin özlük haklarının düzeltilmesini, Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli personel sayısının artırılmasını istedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye'de düzensiz göç sorununun giderek arttığını söyledi.

Öztürkmen, "Seçim bölgem Gaziantep, İstanbul'dan sonra en çok Suriyeli ve düzensiz göçmen barındıran ikinci il durumunda. Gaziantep'te bir taraftan sınırdan kontrolsüz şekilde gelen düzensiz göçmenler, diğer taraftan emniyet güçlerinin yetersizliği gibi nedenlerle bu sorun daha da derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, depremzedelerin sorunlarını anlattı.

Hatay'da 177 konteyner kentte bulunan 51 bin 421 hanede yaklaşık 200 bine yakın yurttaşın kaldığını aktaran Kara, "Hatay'da çadır kentler yok ama çadırlarda kalmak zorunda olan insanlar var. Çünkü kiracılara 3 bin, ev sahiplerine ise 5 bin lira tutarında yardım veriliyor. Bu nedenle yurttaşlarımız ya barakada ya da çadırda kalmayı tercih ediyor." dedi.