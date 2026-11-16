Sağlık Bakanlığı 2027 bütçesine komisyonda milletvekillerinden eleştiri geldi

Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Bebek ve çocuk sağlığını yakından takip ediyoruz. Yenidoğanlardaki tarama oranımız yüzde 96'dır. Aşılama oranları yüzde 95 ile yüzde 98 arasında değişmektedir." dedi.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Sağlık Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlandı.

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık sisteminin temel amacının insanların uzun süre yaşamasını ve yaşadığı süreyi de sağlıklı geçirmesini sağlamaktan geçtiğini söyledi.

Türkiye'de yaşam süresinin 2002 yılına göre kısaldığını belirten Pala, "AKP iktidarında, dünyada 5,6 yıl ömürde uzama olurken, Avrupa Bölgesi'nde 5,1 yıl ömür uzarken, maalesef Türkiye bunun gerisinde kalmış, yalnızca 2,4 yıllık bir uzama olmuştur. Avrupa'ya göre erkekler 3,6 yıl, kadınlar ise 3,1 yıl daha kısa yaşıyor. TÜİK referansına bakacak olursak, 2015'ten günümüze erkeklerde sağlıklı yaşam süresi kısalmış, kadınlardaki artış ise çok sınırlı olmuştur." diye konuştu.

"Türkiye'de ömür neden dünya ve Avrupa Bölgesi kadar fazla artmadı?" sorusunu soran Pala, "Çünkü erken ölümler çok yüksek. Erken ölümlere de yol açan üç temel neden var; obezite, tütün ve hava kirliliği. Eğer bunları çözecek olsak, erken ölümlerin yüzde 92'sini çözmemiz mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Pala, hükümetin bu konularda çözüm üretmedeki performansının yetersiz kaldığını savundu.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz kaldığını belirterek "Sağlığa ayrılan bütçe OECD ülkelerinde yüzde 9,8 iken, Türkiye'de yüzde 4,7 yani yarısı kadar. Sağlığa biraz para ayırın. Sağlığa ayrılan bütçenin toplam bütçe içerisindeki yeri 2026 yılında yüzde 7,8 iken, 2027 yılında yüzde 7,2'ye düştü. Bizim talebimiz sağlığa bütçenin en az yüzde 15 olmasıdır." dedi.

Bozdağ, aşıda da sıkıntılar yaşandığını, aşılama oranının yüzde 95'in altına indiğini ifade ederek, aşılama ve koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın artırılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, Avrupa'da yaşam süresinin 81,5 yıl iken, Türkiye'de bu oranın 78,5 yıl olduğunu, Türkiye'de vatandaşların 3 yıl daha erken öldüğünü söyledi.

Ak Parti hükümetlerinin sağlık politikalarını eleştiren Sarı, "Türkiye'de bebek ölümlerinin oranı binde 7,8 iken, Avrupa'da 3,2 oranında. Sağlıkta bahsettiğiniz başarı hikayesi aslında bir başarısızlık hikayesi. Ankara'da bebek ölüm hızı 5,7, Şanlıurfa'da 13,7, Gaziantep'te 12,9, Hakkari'de 11,9 olarak görülüyor. Yani bölgeler arasındaki adaletsizlik de net bir şekilde bebek ölümleri üzerinden ortaya çıkıyor. Kronik hastalıkların yaygınlık oranı Avrupa'da 36,5 iken, Türkiye'de 39,3 oranında." diye konuştu.

Sarı, vatandaşların sağlıklı beslenemediğini, obezitenin arttığını, hükümetin bu konularda gerekli önlemleri alamadığını ileri sürdü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, vatandaşların zamanında muayene olması, hastalığı ilerlemeden teşhis edilmesi ve ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine en kısa sürede ulaşması için birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlü ve erişilebilir olması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşların birinci basamak hastanelerde çözülmeyen bir sorun yaşadığında veya uzman değerlendirmesine ihtiyaç duyduğunda, karşısında bu kez de randevu meselesinin çıktığını anlatan Arslan, "Vatandaşlar, bazı branşlarda günlerce randevu arıyor ancak randevu alamıyor. Bu nedenle yalnızca verilen randevu sayısını açıklamak yeterli değil. Randevu almak isteyen ama alamayan vatandaşlarımızı da görmeliyiz. Branşlarda randevu talebi karşılanamıyor. Randevu bulunduğunda da hastaya ayrılan zamanın ihtiyaca uygun olması gerekiyor." dedi.

"TUS'ta çocuk, dahiliye, genel cerrahi gibi branşlar tercih edilmiyor"

Yeni Yol Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, hükümetin sağlık politikalarını eleştirerek, "Mecburi hizmeti kaldırmak elinizde, gelin, kaldıralım, tarihe geçin. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, tüm katılım paylarını kaldıralım. Eğer birinci basamağa direkt gelen bir hasta olursa ondaki ilaç katılım payını da kaldırın ve ikinci basamağa giden, üçüncü basamağa giden kendi ödesin." değerlendirmesinde bulundu.

Birinci basamak hastanelerin ihya edilmesi gerektiğini söyleyen Kasap, "Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) çocuk, dahiliye, genel cerrahi gibi branşlar tercih edilmiyor. Bu sene TUS'ta pediatri kontenjanını bir hayli artırdınız ama yine tercih olmadı, yüzde 70'e yakın boş kaldı kadrolar. TUS'ta bu branşların tercih edilebilmesini sağlayacak birtakım girişimleriniz olacak mı? Neden hekimler pediatri gibi branşları tercih etmiyor?" dedi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, sağlık politikasının yalnızca Sağlık Bakanlığının görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı bir kamu politikası olmadığını, eğitimden istihdama, sosyal güvenlikten çevreye, tarımdan şehirleşmeye kadar pek çok politika alanıyla doğrudan ilişkili, çok sektörlü bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Toplum sağlığının geliştirilmesinin kamu yönetiminin bütün kurum ve kuruluşlarının eşgüdüm içerisinde hareket etmesini gerektirdiğine dikkati çeken Yılık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık alanında bugüne kadar elde edilen kazanımların korunmasını, hizmet sunumunda kalite standartlarının yükseltilmesini ve sağlık sisteminin değişen toplumsal ihtiyaçlara göre sürekli geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede yalnızca hastalıkların tedavisine odaklanan değil, hastalıkların ortaya çıkışını önlemeyi, bireylerin sağlık potansiyelini güçlendirmeyi ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir sistem anlayışını savunuyoruz. Sağlık hizmetlerinde fırsat eşitliğinin sağlanması, coğrafi ve sosyoekonomik farklılıkların hizmete erişim üzerindeki etkilerinin azaltılması ve sağlıklı insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımı temel önceliklerimiz arasındadır. Bununla birlikte yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminin geliştirilmesi, sağlık teknolojilerindeki milli kapasitenin arttırılması ve dijital dönüşümün hızlandırılması sağlık sistemimizin stratejik bağımsızlığı bakımından büyük önem taşımaktadır."

Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin ve aile hekimliğinin sağlık sistemi içindeki rolünün geliştirilmesinin önemine değinen Yılık, "Aile hekimliği uygulamalarının etkinleştirilmesi, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesine, kronik hastalıkların düzenli takibine, gereksiz hastane başvurularının azaltılmasına ve sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında yaptığı hizmetleri anlattı.

Aile hekimlerinin sağlık sistemi içindeki önemine değinen Güneş, aile hekimlerinin temel görevinin hastayı tedavi etmekten ziyade vatandaşların hastalanmasını önlemek için gerekli önlemleri almak olduğunu vurguladı. Bu yönde çok adımlar attıklarını aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Aile hekimlerimizin daha etkin çalışabilmesi için yönetmelikte yaptığımız değişikliklerle sadece nüfusu baz almıyoruz. Nüfus içindeki yaş dağılımını, kronik hastalıkların takibini, aşılama oranlarını, gebe ve bebek takibini ve pek çok kriteri baz alarak değerlendirme yapmaktayız. Aile hekimlerimizin reçete yetkilerini genişlettik, rapor verebilmelerinin önünü açtık. Aile hekimlerimizin hastaneden randevu alabilmesini sağladık. Ve bu değişim ve dönüşümlerle vatandaşlarımız hastaneye gitmeden pek çok problemini birinci basamak sağlık kuruluşlarında çözebilmektedir. Bebek ve çocuk sağlığını yakından takip ediyoruz. Yenidoğanlardaki tarama oranımız yüzde 96'dır. Aşılama oranları yüzde 95 ile yüzde 98 arasında değişmektedir."

Güneş, ülkenin dört bir yanında hayata geçirilen sağlık yatırımlarının yalnızca sağlık altyapı kapasitesini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesine ve sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyete de doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Şehir hastanelerine de değinen Güneş, İzmir, İstanbul ve Ankara'daki şehir hastanelerinin adeta referans hastaneler haline geldiğini söyledi.

Komisyonda, milletvekilleri görüş ve eleştirilerini dile getiriyor.

Kaynak: AA