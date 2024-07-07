Sağlık Bakanı Rize'ye ziyaret gerçekleştirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir dizi ziyaret için memleketi Rize'ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı'nda karşılanan Bakan Memişoğlu, şehir merkezinde esnafı ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve kurum amirleri eşlik etti. Atatürk Caddesi ile yeni belediye bloklarında esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Memişoğlu, bir taksi durağında taksicilerle çay içti.

MEMİŞOĞLU: ISLAMAYI DA RİZELİLERİ DE ÖZLEMİŞİZ

Ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Rize güzel bir şehir, özlemişiz. Islanmayı da Rizelileri de özlemişiz. Daha iyi bir sağlık hizmeti vereceğiz. Şehir Hastanesi'nin inşaatı başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetinde daha iyi yerlere geleceğiz" dedi.

VATANDAŞA SİGARAYI BIRAKTIRMAYA ÇALIŞTI

Kenti dolaşan Bakan Memişoğlu'nun sigarayı bırakmasını istediği bir vatandaşla diyaloğu dikkat çekti. 56 yaşında olduğunu söyleyen vatandaşa, "Sigara içmesen daha genç gösterirsin." diyen Memişoğlu, "Sigarayı bırakacak mısın?" diye sordu. "Bırakacağım. Buranın da etrafı nasıl güzel mi?" diyerek konudan kurtulmaya çalışan vatandaşa Memişoğlu müdahale etti.

"KONUYU DEĞİŞTİRME"

Memişoğlu, "Konuyu değiştirme. Ben tek sigaraya baktım." diyerek sigaranın zararlarını anlattı. Memişoğlu, "Dünyada en çok ölüm sebebi kalp ve damar hastalıkları, nedeni de sigara. Bana gelirsin hastalığını tedavi ederim senin." ifadelerini kullandı. Vatandaş sigarayı bırakacağına dair Bakan Memişoğlu'na söz verdi.