Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Organ Bağışı ve Sağlık Yatırımları Vurgusu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemine işaret ederek, "Öldükten sonra yaşamınızın sonunda dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne sahibiz ve nakil konusunda da 149 merkezle dünyada örnek olan bir ülkeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi toplantı ve ziyarette bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu Vali Kübra Güran Yiğitbaşı karşıladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Partili milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile protokol üyeleri de karşılamada yer aldı. Makama geçen Bakan Memişoğlu ilk olarak Şeref Defteri'ni imzaladı. Sonrasında protokol üyeleriyle görüşen Bakan Memişoğlu, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

'EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ'Nİ 2026 BAŞINDA HİZMETE AÇACAĞIZ'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında yaptığı il gezilerinden önce Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret ettiğini söyledi. Afyonkarahisar'ın son 20 senede sağlık hizmetleri anlamında çok büyük gelişim gösterdiğini belirten Bakan Memişoğlu, Afyonkarahisar'da toplam 24 hastane, sağlık hizmetlerini iyi sunan insan gücü olduğunu vurguladı. Afyonkarahisar'da yapılacak sağlık yatırımlarından bahseden Memişoğlu, Emirdağ Devlet Hastanesi'nin 2026 yılı başında hizmete açılacağını duyurdu.

MEMİŞOĞLU'NDAN SHM VURGUSU

Bakan Memişoğlu, ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerini (SHM) koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak gördüklerini ifade etti. Bu merkezlerin mahallelerde bulunması dolayısıyla insanların diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimciye rahatlıkla ulaşabildiğini kaydeden Bakan Memişoğlu, SHM'lerde vatandaşlara spor- egzersiz öğretildiğini, kişilerin diş bakımı ve kanser taramalarının yapıldığını belirtti. Afyonkarahisar'da 4 SHM olduğu bilgisini de veren Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) SHM'lere randevu alınabileceğini söyledi.

'TÜRKİYE AKCİĞER KANSERİ KONUSUNDA DÜNYADA İLK 3'TE'

Kasımın 'Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı' olduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu, "Bağımlılıktan uzak kalınmasını, çünkü Türkiye'nin maalesef akciğer kanseri konusunda dünyada ilk 3'te olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Sigara bunun en büyük nedeni, tütün kullanımı. Bu konuda da toplumun farkında olmasını, hep beraber sigarayı bırakmak için çaba harcamamız gerektiğini, bunun için de mobil araçlarımızla insanlarımızın yanına gittiğimizi ve bu araçları gören, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızın bu konuda ekiplerimizle beraber bu iradeyi göstermesini ve sağlıklı kalmaları için sigaradan kurtulmalarını bekliyoruz" dedi.

'İNSANLAR LÜTFEN ORGANLARINI BAĞIŞLASIN'

Memişoğlu, 4 Kasım'da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı'nda tüm organlarını bağışladığını hatırlatarak, "Elektronik sistemde artık e-Nabız üzerinden e-Devlet kimlik doğrulamasıyla isteyen herkes organlarını bağışlayabiliyor. Organları bağışlamak esasında öldükten sonra yaşamınızın sonunda dahi bir insana can verebiliyorsunuz, iyilik yapabiliyorsunuz. Bu konuda biz dünyanın en iyi altyapısına, insan gücüne sahibiz ve nakil konusunda da 149 merkezle dünyada örnek olan bir ülkeyiz. Ama bu nakillerimizin çoğunu canlıdan yapıyoruz. Canlının karaciğerinin yarısını alıyoruz, böbreğinin birini alıyoruz. İnsanlar bu kadar özveriliyken lütfen organlarını bağışlasınlar, onlar hayatlarını kaybettikten sonra organları kullanılabilsin. Bu büyük bir iyilik ve mutluluk kaynağı. Onun için ben insanlarımızdan organlarını bağışlamasını, özellikle e-Devlet üzerinden bunu yapmalarını bekliyorum" diye konuştu.

'MHRS ÖNCELİĞE ALDIK'

Memişoğlu, organ bağışında bulunan kişinin beyin ölümü gerçekleşip, organları nakil işlemleri için kullanıldıktan sonra o kişinin birinci derece yakınlarının organ bağışı listesinde acil organ bekleyenler haricinde öncelikli olacağını belirterek, "Başka bir şey daha yaptık; organ bekleyen veya organ nakli olan insanlarımızı da randevu sisteminde (MHRS) önceliğe aldık. Bundan sonra bu konuda da onlara pozitif ayrımcılık yapacağız" dedi. Basın açıklamasının ardından 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılan Memişoğlu'na ildeki sağlık altyapısı ve hizmetleri hakkında sunum yapıldı. Memişoğlu, öğleden sonra AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek.