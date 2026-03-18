Sağlık Bakanı Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü'nün iftar programında konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Rize'ye şu anda 1053 yataklı şaheser bir hastane kazandırma yolundayız. İnşallah 2026'nın sonunda inşaatı bitireceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübünce bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Çaykur Rizespor'un 2. Lig'de bulunduğu dönemde yöneticiliğini yaptığını belirten Memişoğlu, "Yöneticiliğini yaptığımız Çaykur Rizespor'u bu güzel sofrada buluşturan herkese, başta başkanım olmak üzere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Memişoğlu, Ramazan'da insanların birbirini anladığını dile getirerek, kardeşlik ve dostluğun arttığını vurguladı.

Bu ay içerisinde insanların çevresini kontrol edebildiğini vurgulayan Memişoğlu, "Maalesef bakıyorsunuz dünyamızda birçok katliam ve birçok kötülük var. Bunun üstesinden gelmek için de Ramazanlarda olduğu gibi, bu sofralarda olduğu gibi bir olacağız, birlikte olacağız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'iri olacağız, kuvvetli olacağız, üreteceğiz.' Biz de onun için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Memişoğlu, sağlık alanında kentte yapılan yatırımlara değinerek, "Bir Rizeli olarak buraya hizmet etmek benim için büyük bir borç, mesuliyet. Rize'ye şu anda 1053 yataklı şaheser bir hastane kazandırma yolundayız. İnşallah 2026'nın sonunda inşaatı bitireceğiz. Şu anda yüzde 70'te. 2027'nin başında milletimizin hizmetine hastaneyi sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi'ni hizmete açacağını bildiren Memişoğlu, aynı zamanda Fındıklı, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde yapılacak hastane planlamalarını yatırım programına aldıklarını vurguladı.

Bu ilçelerdeki çalışmalara kısa sürede başlayacaklarını aktaran Memişoğlu, "Ardeşen'de de bir sağlık kompleksi yapacağız. Orada sağlık hizmetinin en iyi şekilde sürmesini sağlayacağız. Biz, Rize'ye sağlıkta elimizden geldiğince iyi hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara sağlıklı yaşam çağrısında bulunan Memişoğlu, "Hastalanmadan bedenimizin kıymetini bilelim. Onun için de lütfen sağlıklı beslenelim. Tütün, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak duralım." dedi.

Memişoğlu, sporun mutluluk ve sağlık için yapılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor sadece mücadele etmiyor. Spor kulüplerine, özellikle Süper Lig'deki kulüplere örnek olan davranış içinde. Bunun için emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizin huzurunuzda şükranlarımızı arz ediyoruz. Çaykur Rizespor taraftarı olarak şunu söylüyorum. Maçlara Rizeliler olarak gidelim, orada mutlu olmak, eğlenmek ve dostluklar edinmek için gidelim."

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ile davetliler ve taraftarlar katıldı.