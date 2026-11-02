Sağlık Bakanı Memişoğlu 103’üncü yaşını kutlayan yerel gazeteyi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Bartın'da yaptığı esnaf ziyaretinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kestane kebabı ikram edilen Bakan Memişoğlu, 103 yıldır yayın hayatına devam eden yerel gazeteyi ziyaret etti. Gözlük satan bir dükkanın sahibi ise, Bakan Memişoğlu'ndan yerel gözlükçülerin korunması için tek tip tabela yapılmasını istedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretlerin ardından kentin en işlek caddelerinde yürüyerek, esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafla tokalaşan Bakan Memişoğlu, esnafın taleplerini sordu. Bakan Memişoğlu'nun girdiği bir tatlıcı dükkanı ise, Saadet Partisi İl Başkanı Mücahit Mekeç'in babası Ali İhsan Mekeç'in dükkanı çıktı. Mekeç'in "Hoş geldin" diyerek karşıladığı Bakan Memişoğlu, sağlık konusunda bir talebi olup olmadığını sordu. Mekeç, "Şükürler olsun" cevabını verdi. Bakan Memişoğlu'nun "Takip ediyorlar mı seni? Aile hekimi arıyor mu seni?" sorularına ise Mekeç, "Birtakım rahatsızlıklarımız var, gerekli ilaçları kullanıyoruz. Bu sefer bir mesaj geldi, gittik kan verdik. Kontrol ettiler bizi" cevabını verdi. Memişoğlu'nun, "Hizmetten memnun kaldınız mı?" sorusu üzerine Mekeç, "Hizmetten memnun kaldık. Tahlil sonuçlarımızı da 'iyi' dediler" dedi.

Bakan Memişoğlu'nun "Böyle sizin gibi bütün büyüklerimizi arıyoruz, onlara check-up gibi genel sağlık kontrolü yapıyoruz. Siz değerlisiniz bizim için" sözleri üzerine Ali İhsan Mekeç, "Sağolun, Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Engellinin alnından öptü

Gezisini sürdüren Bakan Memişoğlu, caddedeki vatandaşlar ve esnafla görüşerek taleplerini sordu. Kaldırımda tekerlekli sandalyesi ile bekleyen engelli bir vatandaşla da sohbet eden Memişoğlu, engelli vatandaşı alnından öptü.

Futbolcu esnafın verdiği cevap Bakan Memişoğlu'nu güldürdü

Uğradığı bir esnafla sohbet eden Bakan Memişoğlu, Vali Nurtaç Arslan'ın "Aynı zamanda futbolcudur kendisi. Veteranlar takımında oynadı" sözleri üzerine esnafa hangi mevkide oynadığını sordu. Memişoğlu'nun "Sağ açık, sol açık, orta saha" diyerek mevki sorduğu esnaf, "Stoper oynuyorum' cevabını verdi. Memişoğlu'nun "Zor iş yahu" demesi üzerine "Olsun memnunuz" cevabını veren esnaf, Bakan Memişoğlu'nu güldürdü. Bakan Memişoğlu'nun "Ben de futbol oynadım biliyor musun? Sağ açık santrafor oynadım, sonra okumayı tercih ettim" sözleri üzerine esnaf, "Fizikten belli sayın bakanım. Biz de esnaflığı tercih ettik" dedi.

Gözlükçüden tek tip tabela talebi

Bakan Memişoğlu'nu kapıda karşılayan bir esnaf ise tek tip tabela uygulamasına geçilmesini istedi. Bilinen büyük gözlük firmalarının reklam yapmaları nedeniyle yerel gözlükçülerin olumsuz etkilendiğini söyleyerek tek tip tabela uygulaması getirilmesini isteyen gözlükçü, Bakan Memişoğlu'ndan yardım istedi. Memişoğlu, "İnternetten lens satışı yapmanıza imkan tanındı. Tek tip tabela konusuna da bakalım" cevabını verdi.

103. yılını kutlayan yerel gazeteyi ziyaret etti

Bakan Memişoğlu ve beraberindekiler, 103 yıldır yayın hayatına devam eden Bartın Gazetesi'nin ofisi ve 100 yıldır kitapevi olarak kullanılan iş yerini de ziyaret etti. Memişoğlu, Rumi 6 Eylül 1340 (Miladi 1924) tarihinde yayın hayatına başlayan, ilk 30 sayısı el yazması şeklinde hazırlanmış, sonraki sayıları ise matbu olarak basılan gazeteyi babası Cemal Aliş öldükten sonra devralan Esen Aliş ve oğlu ile görüşerek sohbet etti. Anadolu'nun en eski ve kesintisiz yayımlanan gazetesinin sahibi, genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü ve muhabiri olan Esen Aliş, Bakan Memişoğlu'na gazetenin ilk sayıları ve son sayılarından örnekler gösterdi. İlgiyle gazeteleri inceleyen Bakan Memişoğlu, gazetenin 103. yıl dönümünü de kutladı.

Esnaf gezisinin ardından Bartın Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Bakan Memişoğlu, gazi aileleri ve şehit yakınlarını ziyaretinin ardından Bartın'ın Amasra ilçesinde sağlık yöneticileri ile toplantıya katıldı.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretlerinde Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Sağlık Müdürü Özkan Pulat, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, kurum müdürleri ve partililer eşlik etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nın Bartın'daki açılış ve programları 3 Kasım Salı günü de devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı