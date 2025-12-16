Sadece 15 günleri var! Türkiye'den bir mesaj daha geldi, 80 bin kişilik ordu bölgeye gidiyor

Türkiye, Suriye'de terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü SDG'nin geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Güvenlik kaynakları, SDG'nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacağını ifade ederek Türkiye'nin bu konuda net bir tutum ortaya koyduğunu bildirdi.

Kaynaklar, "Biz Türkiye olarak 'örgüt olarak kendinizi lağvedecek, bireysel olarak orduya entegre olacaksınız. Artık tek bir organizasyon gibi hareket etmeyeceksiniz' diyoruz. Şartımız bu. SDG'nin üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasını ise kesinlikle kabul etmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, SURİYE'NİN OPERASYONUNA DESTEK VERECEK

10 Mart mutabakatını hatırlatan güvenlik kaynakları, şartların yerine getirilmemesi halinde Suriye hükümetinin ülkenin bütünlüğü için operasyon yapabileceğini ve Türkiye'nin buna destek vereceğini belirtti.

ERDOĞAN: 10 MART MUTABAKATINA UYULMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Ankara'da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "16. Büyükelçiler Konferansı"nda dikkat çeken bir mesaj verdi. Erdoğan "10 Mart Mutabakatı'nın mutlaka uygulanması gerekiyor. İsrail'in saldırıları Suriye önünde engeldir. Suriye'nin parçalanmasından kimin çıkar sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜLER: HİÇBİR TERÖR YAPILANMASINA İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Güler'den de Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik dikkat çeken bir uyarı gelmişti. Yaşar Güler "Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için terör örgütü PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler" demişti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin kalıcı biçimde tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması gerektiğini belirten Güler, "Örgütün de kendi içinden gelen silah bırakma ve entegrasyon çağrılarını dikkate alarak dış müdahaleleri engelleyecek şekilde bu dönüşümü geciktirmeden tamamlamasını bekliyoruz." diye konuşmuştu. Güler, hangi isim altında olursa olsun bölgedeki huzuru tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasının devamına izin verilmeyeceğini söylemişti. Güler, "Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye'nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir" dedi.

BÖLGEYE 80 BİN KİŞİLİK ORDU GÖNDERİLECEK

Suriye ordusu ise terör örgütü PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtildi. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapıldı.