SADAT krizi sonrası 12. katta kritik görüşme! Kılıçdaroğlu, işten çıkarılan 3 kişinin geri alınmasını istedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında gösterilen SADAT reklamı sonrası yaşanan krizin faturası kanalda görev yapan 3 kişiye kesilmiş ve işlerine son verilmişti. Dün kanalın yönetim kurulu başkanını Ankara Genel Merkez'deki makamında ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun "O 3 arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın" dediği ve kanalın da bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde duayen gazeteci Uğur Dündar'ın Tv100'de yayınlanan programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin sorulara yanıt verdiği yayın esnasında alt bantta gösterilen SADAT reklamı ise kriz yarattı.

TELEVİZYON KANALI FATURAYI 3 YÖNETİCİYE KESTİ

Kılıçdaroğlu'nun "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz" sözlerine SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi kanal yönetimini zorda bırakan bir yanıt vererek reklamın bilinçli olarak yayınlandığını kaydetti ve bir kullanıcının tweet'ini alıntılayarak "Gol mü olmuş?" ifadesini kullandı. Gerilimin zirve yapmasının ardından TV100 kanalı bir yazılı açıklama yaparak faturanın 3 yöneticiye kesildiğini ve bu kişilerin görevlerine son verildiğini açıkladı.

"SİZİ ZORA SOKMAYACAKSA LÜTFEN ARKADAŞLARIMIZI GERİ ALIN"

Yaşananların kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının ardından dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. Gülseven'i Ankara Genel Merkez'deki makamında ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun, 1 saat 15 dakika süren toplantıda "O 3 arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" dediği iddia edildi.

İŞTEN ÇIKARILAN 3 KİŞİ BUGÜN GERİ DÖNÜYOR

Görüşmenin ardından kanal yönetiminin ilgili kişilerle görüştüğü ve görevlerine son verilen 3 kişinin bugünden itibaren işlerine geri döneceği ifade edilirken, gazeteci Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir program için de söz aldığı aktarıldı.

DÜNDAR: KILIÇDAROĞLU YENİ BİR SÖYLEŞİ İÇİN SÖZ VERDİ

Gelişmeyi Twitter hesabından da aktaran Dündar, şu ifadeleri kullandı; "CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüm. TV-100 ve bana karşı en ufak kırgınlığı bulunmadığını, çok amaçlı kumpasın farkında olduğunu belirtti. Röportajı çok beğendiğini söyledi ve yeni bir söyleşi için de söz verdi. Bu da Sn. Kılıçdaroğlu'nun ve benim Sadat'a golümüz olsun!" ifadelerini kullandı.