Şaban Çopuroğlu'ndan Kadir Gecesi Mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kadir Gecesi ile ilgili yayımladığı mesajında, "Kadir Gecesi ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Mübarek Ramazan Ayı'nın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesini idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz. Hepimizin maneviyatını güçlendirmeye vesile olmasını umduğumuz bu gece, ülkemiz ve İslam alemi için eşsiz bir fırsattır. Tüm Müslümanların bu eşsiz gecenin feyzinden ve bereketinden manevi olarak yararlanması hepimizin ortak dileğidir. Yüce kitabımızın insanlığa inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesinin ve yaklaşan Ramazan Bayramının hürmetine, Müslümanlara yapılan zulmün son bulmasını yüce rabbimden niyaz ederim. Bu müstesna gecenin nuru ile insanlığın güzele, doğruya ve selamete ulaşmasını temenni ediyorum. Ramazan Ayı boyunca, tutulan oruçlarla, yapılan hayırlarla yaşadığımız manevi iklimi doruğa ulaştıran Kadir Gecesi aynı zamanda bizlere bayram sevincini de müjdelemektedir. Bu kutlu gecenin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzuruna, kardeşliğine ve barışa vesile olmasını ve esenlik getirmesini diliyorum." - KAYSERİ