Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Elazığ'da konuştu Açıklaması

Arıkan, Elazığ'da bir otelde sivil toplum kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen programda, illeri gezerek vatandaşları dinlediklerini söyledi.

Sahadan edindikleri izlenimleri Ankara'da çözüm üretme noktasında değerlendirdiklerini ifade eden Arıkan, "Sorunları çözüm noktasında yapabileceğimiz ne varsa, iktidarı motive etmemiz gerekiyorsa motive etmek, cesaretlendirmemiz gerekiyorsa cesaretlendirmek noktasında çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Güne Van'daki deprem haberiyle başladıklarını dile getiren Arıkan, depremde can ve mal kaybının olmaması için dua ettiklerini belirtti.

Arıkan, " Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Deprem sonrası değil, deprem öncesi hazırlıklarımızı artırmalıyız. Dirençli şehirler inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Arıkan, "Hemen yanı başımızda çok önemli bir savaş yaşanıyor. Katil İsrail ve Amerika, İran'ı hukuksuz bir şekilde bombalamaya devam ediyor. Biz en başından beri İran taraftarı değil İran'la aynı tarafta olmamız gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Türkiye'nin dış politikada kendi birlikteliklerini oluşturması gerektiğini anlatan Arıkan, şöyle devam etti:

"Takip ediyoruz, Amerika canı sıkıldıkça 'NATO'dan çıkacağım, NATO'ya desteğimi keseceğim' diyerek, NATO üyesi ülkelerin gayri safi milli hasılalarından belirli oranlarda katkı sağlaması gerektiğini dayatıyor. Biz buna neden boyun eğmek zorundayız? Biz neden kendi NATO'muzu kurmuyoruz? Biz neden, kendimiz gibi düşünen bölge ülkeleriyle, İsrail tehdidi altında yaşamaya mahkum edilmeyecek bir birliktelik kurmuyoruz? Evet, zor. Elbette zor ancak o zorluğu göze almadığımız, başkalarının dayattığı zorlukları kolayca kabul ettiğimiz sürece Amerika'nın bölgedeki tahakkümü devam edecektir."

Bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin sorusu üzerine Arıkan, "Terörün sona erdirilmesi konusunda hukuki kurallar çerçevesinde yapılması gereken ne varsa sonuna kadar destekçisiyiz." diye konuştu.

Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız ve Abdullah Akın ile Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel de katıldı.