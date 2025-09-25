Haberler

Rusya ve Çin, İran'a Yönelik BM Yaptırımlarının Ertelenmesini Talep Etti

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden İran’a yönelik BM yaptırımlarının uygulanmasının 6 ay ertelenmesi için oylama yapılmasını talep etti. Bu adım, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İran'a yeniden yaptırım getirilmesi kararının ardından geldi.

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden İran'a yönelik BM yaptırımlarını devreye sokacak snapback (tetik) mekanizmasının ertelenmesi için yarın oylama yapılmasını talep etti.

Rusya ve Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan "Avrupa Üçlüsü" (E3) ülkelerinin İran'a yönelik "snapback" (tetik) mekanizması olarak bilinen BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma kararının ardından harekete geçti.

Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden yarın İran'a yönelik söz konusu yaptırımların yeniden uygulanmasının 6 ay ertelenmesi için bir karar tasarısı üzerinde oylama yapılmasını talep etti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İranı'ı nükleer silah geliştirmesini önlemek amacıyla 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı ihlal etmekle suçlayarak, 28 Ağustos'ta yaptırımların yeniden uygulanması için 30 günlük süreci başlatmıştı. İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarının engellenmemesi halinde 28 Eylül gecesi devreye girmesi bekleniyor. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
