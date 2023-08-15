Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya ve Belarus'a yapılan her provokasyona cevabımız var

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya ve Belarus topraklarına yönelik provokatif girişimlere karşı uygun bir cevapları olduğunu belirtti. Ayrıca, Batı'nın Çin ve Tayvan arasındaki gerilimi artırdığını ve Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda, "Rusya ve Belarus topraklarına düzenlenen herhangi provokatif girişim ve güvenlik tehdidine uygun bir cevabımız var" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 11'incisi düzenlenen, 100'den fazla ülkenin temsilcileri ile 8 uluslararası kuruluştan temsilcilerin katıldığı Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı bugün başladı. Konferansta konuşma yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, katılımcı ülkelere teşekkür ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaşa yönelik değerlendirmelerde bulunan Şoygu, "Yabancı danışmanlar ve Batı, silahlarını kullanarak operasyonlar yürütmek ve çeşitli tatbikatlarda bulunmak için Ukrayna askerlerini kullanıyor ve Zelensky rejimi bu deneyler için insan gücü sağlıyor" dedi. NATO'ya da yüklenen Şoygu, "Asya-Pasifik bölgelerinde kurulan Asya merkezli güvenlik sistemini ortadan kaldırmak için sistematik saldırı girişimleri düzenleniyor. NATO ittifakı ABD'li ve Avrupalı müttefikleriyle bölgesel güvenlik sorunlarını çözmek için aktif olarak bunu uyguluyor. Finlandiya'nın NATO'ya üye olması ve İsveç'in de facto olarak askeri birliğin içinde yer almasının ardından NATO, askeri hareketlerini özellikle arttırdı. Bizim için merak konusu olan şey, Helsinki ve Stockholm'un Rusya ile çatışmalarda ne kazandığı" ifadelerini kullandı.

Şoygu ayrıca, "Biz değişen şartları yakından izliyoruz. Rusya ve Belarus topraklarına düzenlenen herhangi provokatif girişim ve güvenlik tehdidine uygun bir cevabımız var. Kimse, Rusya'nın sahip olduğu Rus askeri gücüne saldırma yanılsamasına kapılmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Biz sömürgeci zihniyete karşı mücadelede ortak geçmişe sahibiz"

Batılı ülkelerin Çin ve Tayvan arasındaki gerilimi tetiklediğini söyleyen Şoygu, "Batı Tayvan'daki gerilimi artırıyor. Orada da tıpkı Ukrayna'daki tansiyonu yükseltmek için kullanılan yöntemler uygulanıyor. İlk olarak askeri tedarik ve medya aracılığıyla milliyetçi duyguları besleyerek bunu yapıyorlar. Tüm bu şartlar altında Çin ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler bütün parametrelerdeki bağını aşarak müttefik olmaktan öteye çıkıyor" diye konuştu.

İttifaklarıyla askeri güçlerinin artacağından bahseden Şoygu, "Biz en önemli ortaklarımızdan biri Hindistan dahil olmak üzere Vietnam, Myanmar, Moğolistan, Laos, Endonezya ve Bangladeş ve Asya-Pasifik bölgelerinde askeri iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz sömürgeci zihniyete karşı mücadelede ortak geçmişe sahibiz" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA