Rusya: 'Romanya'nın konsolosluğumuzu kapatmasına hızlı bir şekilde karşılık verilecek'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğunun kapatılmasına karşılık verileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya yönetiminin Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğunu kapatma kararına tepki gösterdi. Sözcü Zaharova, "Romanya'daki Başkonsolosluğumuzun kapatılmasına ve Başkonsolos Andrey Kosilin'in istenmeyen kişi ilan edilmesine hızlı bir şekilde karşılık verilecek" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Romanya'daki insansız hava aracı olayından haberdar" olduğunu belirtti. Peskov olaya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak Putin'in Kazakistan'da olduğunu ve şu anda tamamen Rusya-Kazakistan ikili ilişkilerine ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne odaklandığını söyledi.

Ne olmuştu

Romanya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya'ya ait bir İHA'nın Galati şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan ise Rusya'nın Köstence Başkonsolosu Andrey Kosilin'in istenmeyen kişi ilan edildiğini, başkonsolosluğunun da kapatılması kararının alındığını duyurmuştu. - MOSKOVA

