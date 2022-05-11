Kırmızı boya meselesi büyüyor, Rusya'dan Polonya'ya tehdit: Özür gelmezse daha ileri gideceğiz

Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev, 9 Mayıs'ta yapılan boyalı saldırıya karşılık olarak Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Polonya Büyükelçiliği'ne kırmızı boyalı saldırı düzenlendi. İki ülke yanlıları tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar, ülkeler arasındaki gerginliğin boyutunu da haf safhaya çıkardı.

RUSYA TARAFI ÖZÜR TALEP ETTİ

Büyükelçi Andreyev'a yapılan saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Rusya Büyükelçisini Krzysztof Krajewski'yi Bakanlığa çağırmış ve resmi özür talep etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, olayla ilgili olarak Polonya yönetiminden resmi bir özür bekliyor ve Rus Büyükelçisi ile Polonya'daki Rus kurumlarının tüm çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Varşova'nın taleplerimize vereceği tepkiye bağlı olarak daha ileri adımlar hakkında bir karar verilecek" denildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Andreyev, Varşova'da İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını yitiren Sovyetler Birliği askerleri için yaptırılan anıta çelenk koyduğu sırada bir grup "Faşistler" diye bağırarak, Rusya'yı ve Andreyev'i protesto etmeye başlamış, grup yanlarında getirdikleri kırmızı boyayı büyükelçinin yüzüne fırlatmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Politika