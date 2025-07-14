RTÜK Başkanı Şahin'den 15 Temmuz paylaşımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "O karanlık geceden doğan bu aydınlık geleceğe sahip çıkıyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tanklara karşı bedenini siper edenler, ölümü hiçe sayıp meydanlara koşanlar iradesine, bayrağına ve ezanına sahip çıkan milyonlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o gece bu millet; sadece bir darbeyi değil, karşısındaki tüm karanlık hesapları da yerle bir etti. O karanlık geceden doğan bu aydınlık geleceğe sahip çıkıyoruz. Aziz şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA