Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi



Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM resepsiyonundaki görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, fotoğrafın yeni bir ittifakın işareti olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı'na sadece hayırlı olsun dileklerini iletip elini sıktıklarını belirten Erbakan, "Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM'nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonundaki görüşmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum" dedi.

"BİZ SALONDAN ÇIKTIK, DİĞERLERİ OTURDU"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet liderleri ile TBMM'deki resepsiyonda bir araya gelmesiyle, "Orada tamamen tabiricaizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık, sonradan salondan dışarıya çıktık. Ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler, bulundular. Orada Sayın Cumhurbaşkanı, bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Yeni yasama yılının açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında. Dolayısıyla sanki 'AK Parti Genel Merkezi'nde Sayın Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler' gibi bir durum çıkartmamak lazım diye düşünüyorum" dedi.



İTTİFAKIN HABERCİSİ Mİ?

Sözlerinin devamında "Bu fotoğrafın herhangi bir ittifakın, yeni bir oluşumun habercisi olacağını zannetmiyorum" diyen Erbakan, "Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden, sorulmasından yanayız. Meclis'inin kendisinin bir karar almasındansa millete bu anayasa değişikliğinin, bu kararın tasdik ettirilmesi daha demokratik, daha uygun olur diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.



BABACAN'DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Haberler.com canlı yayınına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise fotoğraf karesiyle ilgili "O fotoğrafa bakıp bize saldıranlar 'Kurtuluş yok tek başına' diyorlar ya, ana muhalefet daha da yalnızlaşır. 'Cumhuriyet Halk Partisi yapayalnız bir parti olsun, sağında solunda daha önce işbirliği yaptığı hiç kimse kalmasın. Biz bize yeteriz' diyorlarsa kendi bilecekleri iştir. Biz hep iktidarı gözü kapalı şekilde onaylayan ve destekleyen medyadan, iktidar trollerinden şikâyetçiydik. Ana muhalefet medya ve trollerinin de iktidar trollerinden farkı kalmadı" sözlerine yer verdi.

DAVUTOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise konuyla ilgili açıklamasında "Milletlerin, siyasetçilerin en azından bir araya gelme kültürü olması lazım. 'O oraya niye oturdu, bu buraya oturdu' değil. Doğal seyreden bir şey. Peki şimdiye kadar niye olmadı? O soruyu bana değil Cumhurbaşkanına sormak lazım. Cumhurbaşkanı doğruyu yaptı bu sene. Sayın Özgür Özel'in de tepkisini anlıyorum ama katılması lazımdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - Politika
