Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı

Ak Parti Grup Başkavekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de misafir ettiği davetlileriyle çekip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf günlerdir konuşuluyor. O fotoğrafın konuşulmasının sebebi ise Yenişehirlioğlu'nun 592 bin liralık Rolex saati olmuştu.

"HELAL YOLDAN EDİNDİĞİM SAAT"

Yenişehirlioğlu, gelen tepkilerin ardından o fotoğrafı sosyal medya hesabından silip açıklama yapmıştı. "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" diyen Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır.

"SEVİYESİZ PAYLAŞIMLAR SİLİNİNCE GÖRÜLMÜYOR"

Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Tweetlerde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."

SAATİNİ ÇIKARTTI

Yaptığı açıklama ile kamuoyunu tatmin edemeyen Yenişehirlioğlu'nun da katıldığı TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Yenişehirlioğlu'nun gündemden düşmeyen saatini kolundan çıkardığı dikkatlerden kaçmazken, partililerle gerçekleştirdiği sohbetlerde konunun dönüp dolaşıp 592 bin liralık Rolex saate geldiği görüldü.