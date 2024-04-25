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Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu "Helal parayla aldım" dediği 592 bin liralık saati çıkardı

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun 592 bin liralık Rolex saati gündemden düşmüyor. Paylaştığı bir fotoğrafla gündeme gelen saat nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen Yenişehirlioğlu söz konusu kareyi silip "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" demişti. TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonuna katılan AK Partili ismin saatini çıkardığı dikkatlerden kaçmazken, partililerle yaptığı sohbetlerde de konunun dönüp dolaşım saate geldiği görüldü.

Ak Parti Grup Başkavekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de misafir ettiği davetlileriyle çekip sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf günlerdir konuşuluyor. O fotoğrafın konuşulmasının sebebi ise Yenişehirlioğlu'nun 592 bin liralık Rolex saati olmuştu.

"HELAL YOLDAN EDİNDİĞİM SAAT"

Yenişehirlioğlu, gelen tepkilerin ardından o fotoğrafı sosyal medya hesabından silip açıklama yapmıştı. "Alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim" diyen Yenişehirlioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı; "Bu paylaşımımı silmemin sebebi şudur: Arkamda yer alan değerli Ispartalı partililerize yönelik hakaretler ve küfürlerden dolayıdır.

Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı

"SEVİYESİZ PAYLAŞIMLAR SİLİNİNCE GÖRÜLMÜYOR"

Bu seviyesiz yorumlar silinse bile Tweetlerde görülüyor. Oysa paylaşımım Instagram'da duruyor. Zira orada seviyesiz paylaşımlar silinince görülmüyor. Bu arada alın teriyle helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim."

Resepsiyonda dikkat çeken görüntü! Yenişehirlioğlu 'Helal parayla aldım' dediği 592 bin liralık saati çıkardı

SAATİNİ ÇIKARTTI

Yaptığı açıklama ile kamuoyunu tatmin edemeyen Yenişehirlioğlu'nun da katıldığı TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Yenişehirlioğlu'nun gündemden düşmeyen saatini kolundan çıkardığı dikkatlerden kaçmazken, partililerle gerçekleştirdiği sohbetlerde konunun dönüp dolaşıp 592 bin liralık Rolex saate geldiği görüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Bahadır Yenişehirlioğlu AK Parti 23 Nisan Rolex 3.Sayfa Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (18)

haksız mıyım:

ben ak pati seçmeniyim reisin hatırına. ama bu tip vekil, başkan ve siyasiyi hiç sevmiyorum. cb seçiminde erdoğana oy vereceğim ama bölgemde bu tür adaylar gösterilse oy vermeyeceğim.

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pakize Can:

Sürünmeye mahkum bir yaratık

yanıt57
yanıt20
Turbo Levent:

ŞATAFAT SAVURGANLIK BUNLARIN HAYAT BİÇİMİ OLMUŞ,,KÖTÜ TARAFI SEÇMENİ ÇÖPTEN DOMATES PATATES ALIP TEMİZLEYİP YİYO GİDİP YİNE OY VERİYO

yanıt0
yanıt0
Emre Ürker:

Yeni model sipariş etmiştir

81
7
yanıtYanıtla
kubilay göçeroğlu:

Ampuller nerde yorumlarda göremiyorum

66
8
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

disko TOPlarınız yeterli aydınlanma sağlayamadı mı?

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yanıt2
sinan çayırcı:

Eko bun villalara yoğunlaşın biraz da haylazlar :)

28
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yanıtYanıtla
Cüneyt Erdoğan:

kırk haramiler üyesinden

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Endr Yamac:

muslumanlikta lüks haramdır hani o parayla bir sma hastası çocuğa umut olsan keske

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yanıtYanıtla
Murat Vatansever:

yarım milyonluk saati alabilecek nasıl bir işe sahip olunabilir ki? Bizde Helal yoldan çalışıp kazanıyoruz..

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