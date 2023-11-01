Rekabet Kurulu'nun Atatürk fotoğrafı eksikliği tepki çekti

Ticaret Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde Rekabet Kurulu'nun kitapçığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer almaması tepki çekti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, " ( Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle) Bir kitap yaptırmış… Rekabet Kurulu'nun şu kitabı dağıtıldı. 100. Yılı anan adam bir Atatürk resmi koyar. Kendi resmini koydurmuş. Şimdi işe buradan baktığınız zaman içindeki diğer verileri de değerlendirdiğinizde, Rekabet Kurulu kendisi dışındaki kurumlarla rekabet edip, en kaliteli anlamda en pahalı ürünü bastırmış" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. Niğde Milletvekili Gürer, Rekabet Kurulu'nun komisyona dağıttığı kitapçıkta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olmamasına tepki gösterdi. Gürer, "(Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle) Bir kitap yaptırmış… Rekabet Kurulu'nun şu kitabı dağıtıldı. 100. Yılı anan adam bir Atatürk resmi koyar. Kendi resmini koydurmuş. Şimdi işe buradan baktığınız zaman içindeki diğer verileri de değerlendirdiğinizde, Rekabet Kurulu kendisi dışındaki kurumlarla rekabet edip, en kaliteli anlamda en pahalı ürünü bastırmış" dedi.

Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaların kaçının mahkeme kararıyla iptal edildiğinin açıklanmasını da isteyen Gürer, "Hepsi marka ürünü. Marka ürünlerinde kesilen cezalar sinek vızıltısı, bir anlamı yok… Rekabeti yaratan şartları oluşturanlar esnedikleri için, örneğin marketlerin üzerine gidiliyor. Marketler fiyatı düşürerek indirim yapıyor. Ben o marketlere çok giden bir adamım. Bakıyorum o fiyat cezanın sonrasına daha da artmış. Cezanın sonrasında o fiyat artacaksa niye Rekabet Kurulu oraya ceza yazdı" diye konuştu.