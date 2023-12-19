PORTAŞ'ı 28 milyar lira zarara uğratan Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti

Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı istifaya davet eden İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa etti. Aynı zamanda PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Özarslan, istifa açıklamasında, "Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı, Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükleri belgeleriyle ortaya çıkarmasının ardından istifaya davet eden İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa etti. Aynı zamanda PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Özarslan, istifa açıklamasında, "Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim." ifadelerini kullandı.

İHALELERDEKİ USULSÜZLÜK ORTAYA ÇIKTI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz günlerde, Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükleri belgeleri ile açıkladı. Sayıştay raporları ile PORTAŞ'ın 28 milyar lira zarar ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, Hakan Han Özcan'ı istifaya davet etti.

Hakan Han Özcan

ÖZARSLAN, İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Yaprak dökümünün sürdüğü İYİ Parti'de istifa edenler kervanına Mesut Özarslan da katıldı. Mesut Özarslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Özarslan istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Dava Arkadaşlarım, 25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Mesut Özarslan

Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.

"KUMPASLARA İLİŞKİN OLAYLARIN BU NOKTAYA NASIL EVRİLDİĞİNİ ANLAMADIM"

Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Saygılarımla."