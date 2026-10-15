Polis Akademisi'nde yeni eğitim yılı 17 bin 392 öğrenciyle başladı

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, "2016-2026 suç sürecinde mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 80 civarında iyileşme var" dedi.

Polis Akademisinde 2026-2027 yılı eğitim-öğretim yılının açılış töreni, Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, suç ve suçla mücadelede kararlı adımlar atıldığını ifade ederek, "Eğitim süreçleri açısından son dönemde iki tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi suçlarla mücadele, suçun engellenmesi ve oluşan suçun aydınlatılması. 2016-2026 suç sürecinde mal varlığına yönelik işlenen suçlar ve kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 80 civarında iyileşme var. Bunu nüfusun 76 milyondan 86 milyona çıktığı süreçte özellikle Emniyet Teşkilatının ve Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk sahasında olan yerlerde net bir şekilde gözlemlemekteyiz" dedi.

"Eğitim merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında ülkemiz ve farklı ülkelerden 17 bin 392 öğrencimiz eğitim görmektedir"

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ise, 17 bini aşkın öğrencenin eğitim aldığını belirterek, "Halihazırda İç Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitim Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokullarında ülkemiz ve farklı ülkelerden 17 bin 392 öğrencimiz eğitim görmektedir. Enstitülerimiz bünyesinde 562 öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır. Farklı meslek gruplarından ve akademik disiplinlerden gelen öğrencilerin yürüttüğü çalışmalar, güvenlik alanındaki meselelerin çok boyutlu bir şekilde ele alınmasına ve bilimsel bilgi birikiminin farklı uzmanlık alanlarıyla zenginleşmesine katkı sunmaktadır. Teşkilatın sahada gücünü pekiştiren temel unsur ise şüphesiz çağın gerektirdiği modern eğitim imkanlarıdır" diye konuştu.

"Türk Altın Silah Simülasyon ve Eğitim Merkezi' ile dron sahası, bu anlamdaki yenilikçi adımlardan biri olarak öne çıkacaktır"

Eğitim amaçlı hazırlanan yeni bir simülasyon modelinden de bahseden Fidan, "Türk Altın Silah Simülasyon ve Eğitim Merkezi ile dron sahası, bu anlamdaki yenilikçi adımlardan biri olarak öne çıkacaktır. 126 metrekarelik modern bir alanda hayata geçirilen simülasyon eğitim merkezinde 4 adet yüksek teknoloji simülasyon sınıfı ve 1 adet havalı tabanca poligonu yer almaktadır. Bu ileri altyapı sayesinde personelin karar verme hızını ve refleks gelişimini dijital olarak ölçümlüyor, yapay zeka destekli analizlerle yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmayı arzuluyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yarının güvenlik teşkilatını şekillendirecek toplam 17 bin 392 evladımızı yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Polis Akademisi Başkanı Profesör Doktor Murat Balcı, "2026-2027 eğitim öğretim yılında Polis Akademisi Başkanlığı olarak Polis Amirleri Eğitim Merkezinde 788, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 9 bin 780, Polis Meslek Yüksekokullarında 5 bin 638 ve iç güvenlik fakültemiz bünyesinde eğitim gören bin 186 öğrenci var. Ulusal, uluslararası alanda yarının güvenlik teşkilatını şekillendirecek toplam 17 bin 392 evladımızı yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Lisansüstü eğitim faaliyetlerimiz kapsamında ise Güvenlik Bilimleri Enstitümüz bünyesinde tezsiz yüksek lisans programlarında 242, tezli yüksek lisans programlarında 101, bakanlık personeli ve doktora programlarında da 70 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı zamanda Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde 94, Trafik Enstitüsü bünyesinde ise 55 öğrenci de yüksek lisans eğitimlerini sürdürmektedir. Polis Akademisi eğitim ve uzmanlık kapasitesini her geçen yıl daha da güçlendirmektedir" diye konuştu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuşmaların ardından Türk Altın Silah Simülasyon, Eğitim Merkezi ve dron sahası açılışı yapıldı. Programa ülke genelindeki polis okulları da video konferans yöntemiyle katılım sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı