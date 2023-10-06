PKK/YPG Üyeleri Yunanistan'da Eğitim Aldıktan Sonra Türkiye'ye Girdi

TERÖR örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik 4 ilde yapılan 'Kahramanlar Operasyonu' nun İstanbul ayağına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre gözaltına alınan 2 terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla ülkeye girdiği ve yapılan operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, dün "İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda; 9'u Erzurum, 8'i İstanbul, 4'ü Gaziantep ve 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 BTÖ üyesi yakalandı" ifadeleri ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldığını açıkladı. Sözkonusu operasyonun İstanbul ayağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yaptıkları baskınlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden Ferhat G. ile Hamza A.'nın Yunanistan'ın Lavrion Kampı'nda saldırı eğitimi aldıkları anlaşıldı. Sözkonusu terör kamplarında saldırı eğitimi alıp yakın zamanda Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 2 örgüt üyesi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.