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PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

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Kandil'de tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütün yöneticilerinden Cemil Bayık'a mektup gönderdiği öğrenildi. Öcalan'ın mektupta ne yazdığı henüz bilinmiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis grup toplantısında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ve bu koşulla 'umut hakkı'ndan yararlanma çağrısı yapması, yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Türkiye'nin gözünü diktiği süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Son günlerde de Öcalan'ın yakında çağrı yapacağı, bunun videolu bir mesaj olabileceği iddia edildi.

ÖCALAN'DAN CEMİL BAYIK'A MEKTUP

Öcalan'ın çağrıyı ne zaman yapacağı merak edilirken, yeni gelişme yaşandı. Terör örgütü elebaşının, PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık'a mektup gönderdiği öğrenildi. Mektubun içeriği henüz teyit edilmezken, farklı spekülasyonlar gündeme geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi: "Apo'dan bir mektup ulaştı. Apo, bu hamleyi daha da güçlendirmek istiyor. Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp barış zeminine çekmek için bir çalışma yürütüyor. Herkesin bu hamleye sahip çıkması lazım. Çünkü Apo'nun ortaya koyduğu bu hamle herkes içindir."

PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Herkes çağrı yapmasını beklerken, Öcalan Bayık'a mektup gönderdi
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSer_hat:

İkisinin de Allah belasını versin...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Kandil'de tutuklu bulunan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütün yöneticilerinden Cemil Bayık'a mektup gönderdiği öğrenildi kandilde değil imralıda az ciddi olun haber yaparken

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Haber YorumlarıLion 1:

Yorumsuz

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Bizimkilere yazıklar olsun

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Haber YorumlarıStevie Wonder:

Sevgili Cemil, mektubuna başlarken canımın tatlı olduğunu sizin de kı.nızı kurtarabileceğinizi Ümit ederek kaaçınn diyorum.

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Haber Yorumlarıibrahim ışık:

piçi bide kahraman ilan etseydiniz. İt adammış gibi bahsediyor rok denen kendini bilmez

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Haber YorumlarıZİYA ATMACA:

Hadi inşallah, daha fazla can ABD ve İsrail için yitip gitmesin. Öyle yada böyle bu iş bitecek.

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Buna devlet izin veriyorsa yakında millet vekili olursa şaşırmam.

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