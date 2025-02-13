PKK elebaşı Öcalan'dan Cemil Bayık'a mektup

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin Meclis grup toplantısında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ve bu koşulla 'umut hakkı'ndan yararlanma çağrısı yapması, yeni bir sürecin başlangıcı oldu. Türkiye'nin gözünü diktiği süreç, DEM Parti'nin İmralı ziyaretleriyle devam etti. Son günlerde de Öcalan'ın yakında çağrı yapacağı, bunun videolu bir mesaj olabileceği iddia edildi.

ÖCALAN'DAN CEMİL BAYIK'A MEKTUP

Öcalan'ın çağrıyı ne zaman yapacağı merak edilirken, yeni gelişme yaşandı. Terör örgütü elebaşının, PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık'a mektup gönderdiği öğrenildi. Mektubun içeriği henüz teyit edilmezken, farklı spekülasyonlar gündeme geldi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı şunları söyledi: "Apo'dan bir mektup ulaştı. Apo, bu hamleyi daha da güçlendirmek istiyor. Kürt sorununu savaş zemininden çıkarıp barış zeminine çekmek için bir çalışma yürütüyor. Herkesin bu hamleye sahip çıkması lazım. Çünkü Apo'nun ortaya koyduğu bu hamle herkes içindir."