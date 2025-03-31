PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan bayram ziyareti kapsamında tutuklu bulunduğu İmralı Adası'ndaki cezaevinde ailesiyle görüştü. Ziyarette aynı zamanda DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ve kardeşi Mehmet Öcalan'ın yanı sıra çok sayıda aile üyesi yer aldı.
İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, ailesiyle bayram ziyareti kapsamında görüştü.
ÖCALAN'A AİLESİNDEN BAYRAM ZİYARETİ
Terör örgütüne geçtiğimiz ay "silah bırakma" çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ailesi ziyaret etti. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan başta olmak üzere çok sayıda aile üyesi, Ramazan Bayramı ziyareti kapsamında İmralı Adası'nda görüşme gerçekleştirdi.
DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA
DEM Parti'den yapılan açıklamada Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan ile bayram ziyareti kapsamında görüştü.