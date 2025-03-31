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PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan bayram ziyareti kapsamında tutuklu bulunduğu İmralı Adası'ndaki cezaevinde ailesiyle görüştü. Ziyarette aynı zamanda DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ve kardeşi Mehmet Öcalan'ın yanı sıra çok sayıda aile üyesi yer aldı.

İmralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan, ailesiyle bayram ziyareti kapsamında görüştü.

ÖCALAN'A AİLESİNDEN BAYRAM ZİYARETİ

Terör örgütüne geçtiğimiz ay "silah bırakma" çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ailesi ziyaret etti. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan başta olmak üzere çok sayıda aile üyesi, Ramazan Bayramı ziyareti kapsamında İmralı Adası'nda görüşme gerçekleştirdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve yeğeni Ömer Öcalan, Hamili Yıldırım ile kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar ile kardeşi Ali Konar ve Veysi Aktaş ile kardeşi Sabiha Aslan ile bayram ziyareti kapsamında görüştü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

sakin olun, her şeye muhalefet olmayın, bir mahkumun ailesiyle birlikte vakit geçirme hakkı da vardır.. kabullenemeyen Yunanistan'a gitsin.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

normaldir ailesiyle görüşme hakkı tabiki de vardır.. bunu yasaklamak insanî değerlere terstir, bu durum kanunda da geçer.

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Haber Yorumlarıaykut333:

apoyu çıkarsınlar, ekremmi assınlar bence adalet yerini bulur yeni türkiyede

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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Silmeeee admin yandaş medya silme yayınla yazdıklarımı tayyip haberini yoruma kapatırsınız işinşze gelince yayınlarsınız sizinde ampülle birlikte yandaşlığınız bitecek yaşasın Atatürk ün çocukları

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Haber YorumlarıErol Birol :

Belki akp den bakan olabilir veya mhp nin başına geçebilir iktidarla gurur duyuyorum hayaldi gerçek oldu.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp ve mhp ye güvenilmez.Apoyada guvenilmez. Dem uyanık davranmali yoksa seçmenini kaybeder

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Haber YorumlarıZargana Necmi:

Bahçeli neden yok?

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Akpli olmak Çok ilginç ve ahmakça dün hoca efendi dediklerine bugün terörist dün terörist dediklerine sayın diyorlar dik duruş desem ayakta kimse kalmaz

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu millete kim ne yapsa yanina kar kalir artik hicbirseye sasirmiyorum yine secim olsa yine gider oy verirler ben asla umut goremiyorum

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Haber YorumlarıSteven Juan:

Apo nun kulaklari neden buyuk kulak nakli dogrumu

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