Paşinyan'ın ihanetle suçladığı Rusya Paşinyan'ın Rus ve Azarbeycan ilişkilerini zayıflatmaya çalıştığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya'nın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri operasyon sonrası Ermenistan'ı terk ettiği yönündeki suçlamalarını reddetti. Paşinyan'ın eleştirileri Rusya tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildi ve Ermenistan'ın Rusya ile olan ilişkilerini zayıflattığı iddia edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ülkesinin geçen hafta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da başlattığı askeri operasyonun ardından Moskova tarafından terk edildiği yönündeki suçlamalarını reddettiğini söyledi.

Paşinyan, Pazar günü Rus-Ermeni stratejik ortaklığı "yetersiz" olarak eleştirerek geleneksel müttefikinden önemli bir dış politika değişikliği sinyali verdi.

Armenia'nın rakibi Azerbaycan, Dağlık Karabağ üzerinde hızlı bir taarruzun ardından tam kontrolü ele geçirdiğini iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Paşinyan'ın konuşması Rusya'ya yönelik kabul edilemez saldırılar içeriyor ve sadece reddetmeye neden oluyor" dedi.

"Yerevan'ın liderliği, kasıtlı olarak Rusya ile Ermenistan'ın çok yönlü ve yüzyıllık ilişkilerini yok etmeye çalışarak büyük bir hata yapıyor" diye ekledi ve Paşinyan'ı "kısır görüşlü" ve "tutarlı olmayan" olarak nitelendirdi.

Moskova ayrıca Paşinyan'ı Rus-Ermeni ilişkilerini "sistemli olarak" zayıflatmakla suçladı ve Erivan'ın "Batı'nın jeopolitik oyunlarının tutsağı olma riski taşıdığını" iddia etti.

Ermenistan, altı eski Sovyet cumhurundan oluşan bir Rusya önderliğindeki topluluk olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün bir üyesidir ve saldırı altındaki diğer üyeleri koruma sözü verir.

Ancak Moskova, en son saldırılar sırasında Erivan'a yardım etmeyi reddetti ve 2020 savaşının ateşkese yol açmasının ardından Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıdığını iddia etti.

Ermenistan, Rusya'nın ikinci en büyük şehri Gyumri'de bir askeri üs bulunduruyor ve Rus barış güçleri 2020 savaşının ardından bölgeye gönderildi.

Kremlin, Pazartesi günü öğlen saatlerinde Azerbaycan'ın zaferinin ardından Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da ne kadar süre kalacağının belirsiz olduğunu söyledi.

"Rus barış güçleri Azerbaycan'ın topraklarında bulunuyor... Dağlık Karabağ'ın Ermeni topluluğu ile Azerbaycan yetkilileri arasında diyaloğun kurulmasına katkıda bulunuyorlar" dedi Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov.