Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan Iqbal, Pakistan'ın ilk astronotunun uzaya gönderilmesini öngören uzay misyonunun uğurlama törenine katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi.

Pakistan Planlama ve Kalkınma Bakanı Ahsan Iqbal, ilk Pakistanlı astronotun uzaya gönderilmesini öngören Çin ve Pakistan ortaklığında gerçekleştirilen Shenzhou-24 misyonunun uğurlama törenine katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e resmi ziyarette bulundu. Iqbal, Pekin Havalimanı'nda Çin merkezli uzay ve havacılık şirketi CGWIC Başkan Yardımcısı Yang Yunli ve Pakistan'ın Pekin Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandı.

Pakistan'ın ilk astronotu Çin Uzay İstasyonu'ndaki ilk yabancı astronot olacak

Açıklamasında söz konusu uzay uçuşunun Pakistan için tarihi bir dönüm noktası olacağını belirten Iqbal, ülkesinin ilk astronotunun Çin Uzay İstasyonu'na (Tiangong Uzay İstasyonu) gidecek ilk yabancı astronot olacağını vurguladı. Misyonun Pakistan ile Çin arasındaki güçlü ilişkilerin yeni bir sembolü haline geleceğini vurgulayan Iqbal, "Bu uçuş, gençlerimizin hayallerini Dünya'nın ötesine taşıyan, Pakistan'ın uzaya yönelik yolculuğunu temsil ediyor. Himalayalar'dan daha yüce olan Pakistan-Çin dostluğu, bu tarihi uçuşla gökyüzünden de daha yükseklere taşınacak" dedi.

Bakan Iqbal'in yarın uzay görev merkezini ziyaret ederek eğitimlerini tamamlayan iki Pakistanlı astronotla bir araya gelmesi bekleniyor.

Pakistan'ın ulusal uzay ajansı Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu'ndan (SUPARCO) yapılan açıklamada, program kapsamında seçilen ve eğitim gören Muhammad Zeeshan Ali ile Khurram Daud'un söz konusu misyonda yük uzmanı ve yedek astronot olarak görevlendirileceği belirtilmişti. Pakistanlı kaynaklara göre, misyonda görev alacak astronotun kısa süre yörüngede kaldıktan sonra iki Çinli mürettebatla birlikte Shenzhou-23 uzay aracını kullanarak Mayıs 2027'de Dünya'ya dönmesi bekleniyor. Mürettebatın bir diğer üyesinin ise uzun süreli uzay görevlerinin insan fizyolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yürütmek üzere görevine devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı