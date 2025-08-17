Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçişi siyaset gündemine bomba gibi düştü. "Topuklayan Efe" lakaplı Özlem Çerçioğlu'nun partisini değiştirmesi özellikle muhalif kanadın büyük tepkisine neden oldu. Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi gündemdeki yerini korurken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

ÇERÇİOĞLU'NUN MÜSTAKBEL GELİNİ MİRAY DANER ÇIKTI

Özlem Çerçioğlu'nun müstakbel gelini ünlü oyuncu Miray Daner çıktı. Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile bir süredir ilişki yaşayan Miray Daner, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

"KAYNANA ADAYI FENA ÇIKTI"

Daner'in 18 Haziran'da paylaştığı fotoğrafların altına kullanıcılar şu yorumları yaptı: "Ay bıraktık seni izlemeyi", "Ayrıl kız şu çarıklı efenin oğlundan hayır gelmez", "Ee nasıl olacak bu ilişki şimdi? Kaynana adayı fena çıktı", "Görürseniz topuklayan efeye sevgilerimizi iletin lütfen. Kulaklarını çınlatıyoruz", "Takunyalı efe senin başını kapatır yakında"

Bazı kullanıcılar ise, "Arkadaşlar anne-babası yüzünden Ata neden suçlanıyor? Anne-babanızın hataları ne zaman çocukların oldu? Miray zaten sınırlarını çizebilecek biri. Merak etmeyin siyasi görüşü değişmez. Atatürk aşığı bir kadın kendisi" gibi yorumlarla Miray Daner'e destek oldu.

Ata Caner Çerçioğlu, Mart 2018'den bu yana aile şirketleri JANTSA'nın Satış ve Pazarlama ekibinde çalışıyor.