Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında güçlü bir kadroyla yer almak isteyen Beşiktaş, sol bek pozisyonu için yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştı.

OUATTARA BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı ekip, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Fransız sol bek Kassoum Ouattara'yı sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a getirdi. Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu 21 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Basın mensuplarına poz veren genç futbolcu, daha sonra havalimanından ayrıldı.

TRANSFERİN MALİYETİ

Foot Mercato'da yer alan haberde; Siyah-beyazlıların bu transfer için Fransız ekibine 8 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 2 milyon euro değerinde başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

2023 yılının ara transfer döneminde Amiens kulübünden 2 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Ouattara, geçtiğimiz sezon Fransız devinin formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Takımıyla toplamda 24 resmi maça çıkan genç sol bek, sahada kaldığı 1.363 dakikada takım arkadaşlarına 4 asistlik bir katkı sağladı