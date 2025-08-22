Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş! Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na yönelik protestolar hız kesmiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konserine katılım yok denecek kadar az olurken, konser alanında sandalyeler boş kaldı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne kaldırıldı.

CHP'de 23 yıl milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme kararına tepki gösterenler ise protestolarını her ortamda devam ettiriyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konseri, vatandaşların ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.

Aydın Denge Haber'de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepkisini konsere gitmeyerek ortaya koydu. Konser alanında sandalyeler boş kaldı.

Etkinlik için kurulan sahneye rağmen beklenen kalabalık oluşmadı. Katılım yok denilecek kadar az olurken, mahalle sakinlerinin sessiz tepkisi dikkat çekti. Konserde yaşanan ilgisizlik, Çeştepelilerin Çerçioğlu'nun parti değişikliğine karşı tavrı olarak yorumlandı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne kaldırıldı.

