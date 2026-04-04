Özgür Özel: Türkiye dışında bir tırnak makasım varsa ispatlayın

CHP lideri Özgür Özel, il belediye başkanları ile 3 gün sürecek toplantı için Afyonkarahisar'da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özel, CHP'li belediyelerden memnuniyetin yüksek olduğunu ve yükselmeye devam ettiğini belirtti. Özel, "CHP'nin memnun olduğunuz belediyeciliğini, ülke yönetimine taşıyacağımızdan korktukları için bir darbeye giriştiler. Bütün darbeler doğası gereği iktidara yapılır. Bu darbeyi iktidar, kendinden sonraki iktidara yapıyor. Bu yapılan iş tamamen milletin iradesini engellemeye yöneliktir. Seçimlerde 'milli irade' diyen ama kaybettiğinde o iradeyi milli değil, kirli gören bir anlayışla karşı karşıyayız. O yüzden 1 yıldır CHP'li belediyeler, AK Parti'nin yargı kolları elleriyle taarruza giriştiler. Bu salonda olması gereken 2 arkadaşımız operasyonlarla şu anda gözaltındalar" diye konuştu.

'HAYSİYET CELLATLIĞIYLA KİMSE İKTİDARA TUTUNAMAZ'

Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan belediye başkanı Özkan Yalım ile ilgili konuşan Özel, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde de operasyonların birinde hiçbirimizi memnun etmeyecek görüntüler oldu. Orada da öz eleştirimizi yaptık ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. MYK'nın verdiği yetkiyle hukukçu arkadaşlarımız da raporlarını hazırladılar. Önümüzdeki günlerde CHP, kendisinden bekleneni kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek. Birincisi; haysiyet cellatlığıyla kimse iktidara tutunamaz. Görüntüleri devlet eliyle, polisin yaptığı operasyonda kendini korumak için paparazzi kamerası çıkarıp, onu yandaş basına yollayıp, onun üzerinden siyaset yapanlar, üç hafta önce Sakarya'da ortaya çıkan ve AK Parti'de kimsenin ağzını açmadığı, kulağını tıkadığı belediye başkanının rezaletine ancak bizim günlük reaksiyonumuzdan sonra istifa ettirdiler. CHP'nin şeffaf, hesap verebilir, halkın içinde ve halkta, memnuniyet yaratan icraatlarının ön planda olduğu konuşulduğu bir süreçte; bir kişisel hata üzerinden bir haysiyet cellatlığını partiye mal ettirmek gibi bir niyetimiz asla yoktur."

'HADİ BE ORADAN'

CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarla ilgili konuşan Özel, "İstanbul'u, Ankara'yı parsel parsel satanlar, FETÖ'ye ne istediyse verenler, kendi partisi tarafından 'ya istifa et ya biz gereğini yaparız' diye uzaklaştırılanlar, bilhassa Melih Gökçek. Ben CHP Genel Başkanı olarak bir belediye başkanına ne yapabilirim? Partiden atabilirim. Dünya siyaset tarihinin en büyük yerel yönetim yolsuzlukları iddialarıyla karşı karşıya olan Melih Gökçek yargılanmayacak ama Türkiye'de belediyeciliğin, temiz, şeffaf belediyeciliğin kitabını yazan arkadaşlarımız, bu ithamlarla karşı karşıya kalacaklar. Buna Anadolu'da bir tane cevap var; 'Hadi be oradan'" dedi.

'BU, MİLLET İRADESİNİ SAKATLAMAK İÇİN ŞARLATANLIK YAPMAKTIR'

İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere yönelik verilen soruşturma izni ile ilgili de Özel, "İçişleri Bakanlığı, 591 AK Partili, CHP'li 321, MHP'de de 102 belediyeye soruşturma izni verdiklerini söyledi. MHP'nin 150'ye yakın belediyesinden 102'sinde soruşturmaya değer bir şey görmüşler. AK Parti'nin hemen hemen bütün belediyelerinde görmüşler. Madem CHP'den çok fazla AK Parti belediyesinde iddialar var ve soruşturma izni var, hangi AK Parti'li belediye başkanını iki kolunda iki polisle gördük? Hangi AK Parti belediye başkanının sabah 6'da kapısına dayandınız? Hangisini 4 gün gözaltında tuttunuz? Hangisini tutukladınız? İşte çifte standart buradadır. CHP'ye yapılan, iktidar yürüyüşünü engellemek için haysiyet cellatlığıdır. Milletin gözünün önünde film çekmek, milleti gördüğüne, yaşadığına değil; televizyonda gördüğüne inandırmaktır. Bu yapılan devlet gücüyle, millet iradesini sakatlamak için şarlatanlık yapmaktır. Tamamını reddediyoruz" diye konuştu.

'HAKLILIĞIMIZI İSPAT EDEMEZSEK, HER TÜRLÜ CEZAYA RAZIYIZ'

Tutuklu belediye başkanlarımızın tamamının duruşmalarının televizyondan canlı yayınlanmasını istediklerini belirten Özel, "Yargılamalarda iddialara somut bir yanıt veremeyip, kendi haklılığımızı ispat edemezsek, her türlü cezaya razıyız. 1 yıl önce bu işler başladığında Erdoğan diyordu ki; 'Görün bakın bir aya kalmaz insan içine çıkamayacaklar, birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar.' Başta TRT'de ve AK Parti'ye müzahir yakın yayın yapan bütün kanallarda izlediğiniz yayınlarda, bir yıldır izlediğiniz hangi CHP'yi zorda bırakacak iddiaların hiçbirisi iddianamede yok. Aylardır konuşulan, üstünde tepinilen her şey boş ve yalan çıktı. Bir tane gizli tanık vazgeçti, gitti. Onun söyledikleriyle tutuklanmıştı arkadaşlar. Altında başka bir gizli tanığın imzası çıktı. 'Biz sadece tanık beyanıyla tutuklama yapmadık' diyen kişi, Adalet Bakanlığı makamına çıktı ama daha dün serbest kalan 18 kişinin hiçbirisinde bir kanıt olmadığı ortaya çıktı" dedi.

'TAZMİNATLARLA AFYON SUCUĞU DAĞITACAĞIM'

İftira atanlara dava açacağını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Neye elleri atsa patlıyorlar. Muhittin Böcek'in meselesinde, 'Manisa'ya geldiler, Özgür Özel de oradaydı' dediler; İçişleri Bakanlığı kayıtları yalanlıyor, parti kayıtları yalanlıyor. Küçücük öğrenci evini, 'Özgür Özel yıkım kararı olan bir yeri aldı, para kazandı' dediler, 18 katlı bir daire olduğu çıktı. 'Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Amerika'da 3 milyon dolarlık daire aldı' diyorlar. Değil Amerika'da; dünyanın, herhangi bir yerinde Türkiye dışında bir tırnak makasım varsa, MİT elinizde, Dışişleri Bakanlığı sizde, Trump yanınızda, Amerika'nın kuralı kanunu şeffaflığı ortada. İspatlamayan namerttir. 15 senedir tam gününde mal beyanı veririm. Kızım eşim ve benim her şeyimiz yazmıştır mal beyanında. Bir metrekare fazla toprak, bir kuruş fazla para varsa Özgür Özel daha burada durmaz. Ama bunu ispatlayamayan, o sabahın köründe iftira atana da hepsine dava açacağım, bütün bu davaları kazanacağım. Bu davaların parasıyla garip gurebaya Afyon sucuğu dağıtacağım. CHP Genel Başkanı kendisine emanet edilenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu olduğunu bilir. O koltuğa yakışmayacak, zerre kadar lekenin hesabını veremeyecek olan namussuzdur, şerefsizdir."

'HİÇBİR DARBECİ, DARBEDEN SONUÇ ALAMAMIŞTIR'

Özel, bu sabah tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ilgili de "Bursa'da, Mustafa Bozbey'e 'Ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın' dediler. Yıllardır bu baskıya direnen, 'Ben bunu yapacak kadar onursuz değilim' diyen Mustafa Bozbey'e, hazır belediye meclisi çoğunluğu elimizde demişler, her şeyi eşelemişler. Görev süresi boyunca hiçbir şey bulamadılar, 7 yıl öncesi için vakfa bir iftiracı buldular. Dün o iftirayı atanın dolandırdığı 500 kişi, evinin önünde eylem yaptı Bursa'da. 500 Bursalıya mükerrer daire satan, olmayan daireyi satan üçlü bir dolandırıcı çete, biri elde biri firarda, biri itirafçı olarak dosyada. Bursa'yı dolandırmış, şu anda firarda olan birisinin 7 yıl önce yazdığı, çizdiği sosyal medya işleriyle '12 yıllık bir mevzu' diye söylediği yerden Bozbey'i gözaltında tutuyorlar. Tayyip Bey'e dün söyledim, dinlemedi. Tayyip Bey ya milletin sesini dinlersin ya da şeytanın kulağına üflediği sesi dinler, şeytana uyarsın. Görüyorum ki yine şeytana uyacak. Nefsine kurban olup şeytana uyup milli iradeyi sakatlayanlara, bu milletin ne yaptığı hep çok belli. Hiçbir darbeci, darbeden sonuç alamamıştır. Ne 1960, ne 12 Mart, ne 12 Eylül, ne 15 Temmuz darbelerinde darbeyi yapanlara şu anda 'İyi yaptı' diyen kimse kalmamıştır. Bütün siyasi müdahaleler ağır cezalandırılmıştır" diye konuştu.

'HALA AKILLANMADILAR'

CHP'nin genel seçimlerde iktidar olacağını söyleyen Özel, sözlerini şöyle noktaladı:

"2019'da Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını iptal edip 13 bin farkı yok sayanlar, 806 bin farkla demokrasi tokadını yiyenler hala akıllanmadılar. Bu millet kararını verdi mi; saygı duyacaksın. 31 Mart 2024'te sandıkta alamadıkları seçimi savcıyla alırlar, eyvallah. Bu millet bunu unutmaz. Her seçimde 'Sandıkları terk etmeyin, ıslak imzalı tutanağın ucunu bırakmayın' diye sandık görevlilerine mesaj atılıyordu ya. Bu seçim sandıklar açılırken nasıl geldiyse o mesaj, 'Türkiye'nin dört bir yanından çok iyi haberler alacaksınız, sakın sevinip de sandığı bırakmayın, ıslak imzalı tutanağı almadan ayrılmayın' diye size söz veriyorum aynı mesaj önümüzdeki genel seçimlerde sandıklar açılmak üzereyken gelecek. Nasıl ilk girdiğimiz yerel seçimlerde partimiz, birinci parti olmuşsa, genel seçimlerde CHP Türkiye'nin birinci partisi ve iktidar partisi olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı