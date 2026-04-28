Özgür Özel: Sandık için sonuna kadar mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu düzeni değiştirmek için millete bir sandık lazımdır. Bu sandık için sonuna kadar mücadele edeceğiz. O sandıklara milletle birlikte yorulmadan koşacağız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tutmadık el, gitmedik köy, varmadık hiçbir yer bırakmadan tüm gönüllere gireceğiz, tüm kulaklara konuşacağız, tüm gözlere bakacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, yoğun bir çalışma haftasını geride bıraktıklarını söyleyerek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'de, 1'inci Meclis'te ve bu çatı altında törenlere katıldık. Kurtuluş Parkı'nda direnen Doruk Madencilik işçileri ile buluştuk. Cuma günü hem Silivri'de hem Bursa'da, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu, belediye başkanlarımızı, son olarak haksız yere tutuklanıp Bursa'nın iradesine çökmek için sandıkta alamadıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, sandıkta kazanamadıkları belediyeyi savcı cübbesi ve hakim tokmağıyla kazanmaya çalışanların hırsları yüzünden haksız yere cezaevinde tutulan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i ziyaret ettik. Tüm başkanlarımızın, tüm mücadele arkadaşlarımızın dimdik duruşlarıyla onur duyduk. Sizlere onların dayanışma duygularını ve selamlarını getirdik" diye konuştu.

'NE YAPMIŞ BU MADENCİLER'

Soma'daki maden kazasının yıl dönümüne ilişkin konuşan Özel, "Son 23 yılda Türkiye işçi sınıfının tam 116 Soma faciası kadar evladını kaybettiğini, neferini kaybettiğini hatırlayalım. Soma'nın üzerinden 12 yıl geçti. Ama madencilerin çilesi bitmedi. Doruk Madencilik işçileri 16 gün önce Eskişehir'den yola çıktılar, Ankara'ya geldiler; 9 gündür de Ankara'dalar, açlık grevindeler. Ücretlerini ve tazminat haklarını istiyorlar. Uzun süredir ödenmeyen maaşlarını almak istiyorlar. Sürekli ücretsiz izne çıkarılmaya isyan ediyorlar. Ben kendilerini ziyaret ettim. İşçilerin, çocuklarıyla 23 Nisan gününde gözyaşları içinde nasıl bir araya geldiklerini gördük. Neredeyse o günden bugüne her gün polis ablukası var, gözaltılar var. Ne yapmış bu madenciler; suç mu işlemişler, birinin malına göz mü dikmişler, birinin huzurunu mu bozmuşlar? Ne yapmışlar da polis her seferinde tam karşılarında kimsenin karşısında durmadıkları kadar dik ve kararlı duruyor? Adımın atana gözaltı yapıyorlar, içeriye koyuyorlar" dedi.

'1 MAYIS BAYRAM GİBİ BAYRAM OLACAK'

Cuma günü idrak edilecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin konuşan Özel, "Bu iktidar 24 yıldır tam 23 büyük işçi grevini sudan sebeplerle yasakladı. Anayasa Cumhurbaşkanına yetki veriyor, 'Milli güvenliği tehdit eden hususlarda' diyor. Yani ne biliyor musun? Makine Kimya Enstitüsü'nde sendika olacak, tam savaşa girmişiz MKE'deki işçiler, 'Biz tüfek üretmiyoruz' diyecekler, orada devreye girecek Cumhurbaşkanı. Diyecek ki; 'Milli güvenlik tehdit altında, olmaz.' ya da yok ama jandarmanın sendikası olacak, askerin sendikası olacak, o süreçte tam kritik bir anda eyleme gidecek, greve gidecek, onu yasaklayacaksın. 'Milli güvenliğin tehdit edildiği hususlarda' deyip; işçilerin grevini, metal işçilerinin grevini, maden işçilerinin grevlerini ertelediler. 200 bin işçinin grev yasağı yüzünden işten olmaya direnmesinin önüne geçtiler, onların işlerinin elinden alınmasına sessiz kaldılar, arka çıktılar" açıklamasında bulundu.

Özel ayrıca, "Bir yanda 'Efendim biz darbelerle hesaplaşacağız, darbelerin ürünlerinden kurtulacağız, yükü kaldıracağız, sendikal örgütlenmenin önünü açacağız. 1 Mayıs'ı serbest yapacağız' diyen Adalet ve Kalkınma Partisi; şimdi YÖK'ün etinden, sütünden, yününden yararlanıyor. Geldiği gün siyasi partilere uygulanan barajı sıfırlayacağını söylemişti. Etinden, sütünden yıllarca yüzde 10 olarak yararlandı. '1 Mayıs'ı bayram yapacağım' demişti, hepimizin oylarıyla güya o sözü tuttu. Bakın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bunu 'Artık 1 Mayıs hem bayram hem de Taksim'de' diye 2010 yılında billboardlarla duyurdu. 2010 Taksim var, 2011 var. 14 yıldır Taksim yasak. 1 Mayıs'ı önce bayram edip sonra bayramı zehredenlere Taksim'i önce serbest edip 14 yıldır Taksim'den korkanlara inat; 1 Mayıs bayram gibi bayram olacak, Taksim sonuna kadar serbest olacak" dedi.

'ARADAKİ ALIM GÜCÜ FARKI 12 KAT'

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, "Bakın 2015 yılı, bundan sadece 11 yıl önce, Türkiye Avrupa'da asgari ücret olarak 14 ülkeden iyiydi. O günden bugüne AK Parti yönetiyor halen. Bugün sondan 6'ncı ülkeyiz. Yani Avrupa'da eskiden bizden asgari ücrete daha düşük maaş veren 8 ülke önümüze geçmiş. Arkamızda 5 ülke kalmış. Bu Avrupa Birliği üyeleri değil, orada zaten hepsinden gerideyiz, çoğundan geriyiz. Belki birinden ilerdeyiz. Ama Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Moldova ve Ukrayna dışında bizden daha düşük asgari ücret veren bir Avrupa ülkesi yok. Almanya'da asgari ücret 2 bin 343 avro, Türkiye'de 654 avro. Türkiye'de kur bu kadar baskılandığı halde, normal ekonomi serbest çalışacak olsa, yani birilerine carry trade'ler falan vadediliyor olmasa, bu kur bugün bunu yüzde 40-50 üzerinde olacak, gerçek anlamda asgari ücret 350-400 dolarlarda olacak. Satın alma gücü oralarda. Bir yanda 2 bin 343 avro olan Almanya'da Hans var. 1 yıl oluyor sonra başlıyor 3 bin 500, 4 bin, 4 bin 250. Öyle kalmıyor 2 bin 300'de yıllarca. Ama ilk 1 yıl 2 bin 300 alan Hans'ın Almanya'daki işçiye ortalaması yüzde 9 arkadaşlar. 100 işçiden 9'u sadece asgari ücret ve üstünde alıyor. Biz de 100 işçiden 55'i. O 2 bin 343 alıyor, bizimki 650 alıyor. O gidince dana kıymayı bizim parayla 350 liraya alıyor, bizimki 950 liraya alıyor. Hem alım gücünde, gıda alımında 3 kat fark var aleyhimize, hem de maaşta 4 kat fark var aleyhimize. Yani asgari ücretin satın alma gücü olarak Almanya ile Türkiye arasında 12 kat fark var" diye konuştu.

'KÖTÜ TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ'

Özel, '500 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında İstanbul'da çekilen kuralara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biliyorsunuz önce kura çekiyorlar. Bu kura töreninde Adalet ve Kalkınma Partililer, 'Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut yapımı AK Parti döneminde yapılıyor' diye müjde veriyor. Kiralık sosyal konutu bizden duyarsınız, bizim programda okursunuz. Apar topar yüzde 5 gibi olmayacak, biz yüzde 25 veriyoruz; 'Sosyal konutların yüzde 5'ini kiralık yapacağız' dersiniz. Biz temel attıktan sonra temel de atmazsınız, sadece kura çekersiniz. Bu şu demek; günün birinde temel atacaklar, günün birinde inşaatı yapacaklar. Günün birinde bunun bir kısmını kiralayacaklar. Günün birinde kiracılara teslim edecekler. Ama Nisan'ın 2'sinde yapılan işi görmezden gelecekler. Buradan Türkiye'de barınma sorunu çeken herkese söylüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, kiralık sosyal konut fikrinin geliştiği, sosyal demokrat, sosyalist bazlı tartışıldığı ve hayata geçirildiği o fikrin sahibidir. O fikri Türkiye'ye getiren, Türkiye'de savunan, Türkiye'de planlayan, iktidarında da her sosyal 4 konuttan birini kiralık ve gelire göre kira ödenecek sosyal konut haline getirecek olan partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem sosyal belediyecilikte hem sosyal politikalarda hem de sosyal konut alanında kötü taklitlerinden sakınınız."

'VARLIK BARIŞI'NDAN YARARLANAN UYUŞTURUCU BARONLARI OLDU'

Batmış, bitmiş, tükenmiş bir ekonomiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Özel, "Faizin bir kara deliğe dönüştüğü bir israf düzeniyle karşı karşıyayız. 'Her şeyi ben bilirim' diyen ekonomist Sayın Erdoğan yine çareyi bulmuş, Varlık Barışı yapacakmış. Bu ülke sözde iki 'barış'tan çok çekti. Biri İmar Barışı, 8 kere çıkardılar. Dirençsiz yapılar, yasal hale geldi. Depremde bu çürük yapılarda binlerce, on binlerce insanımızı kaybettik. İkincisi de Varlık Barışı, onun da 8'incisini getiriyorlar. Bakın Varlık Barışı, Sayın Erdoğan'ın icadı; ya başbakan iken ya cumhurbaşkanı iken. 2008, 2013, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022. Ne kadar geldi bilinmez, kim getirdi bilinmez. Bir tek şey söylüyor; 'Nasıl kazandığının önemi yok. Nereden elde ettiğinin önemi yok. Yeter ki parayı getir.' Bu paralar geliyor. Sonra ne oluyor, 7 kez çıkan Varlık Barışı'ndan sonra? Uyuşturucu Baronu Çetin Gören, Varlık Barışı'ndan yararlanmış. Demiş ki 'Cumhurbaşkanımız 'Yastık altı döviziniz varsa serbestçe tasarruf edin' deyince ona dayanarak Hollanda'daki paramı getirdim ve Türkiye'ye yatırdım.' 2020'de Bataklık Operasyonu'ndan tutuklanmış. ya da Uyuşturucu Baronu Nenad Petrak, Varlık Barışı'ndan yararlanmış 2023'te. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lazım. 'Türkiye'den 250 bin dolara daire satın aldım. Türkiye vatandaşı yapıldım. Varlık Barışı'ndan yararlandım. Ankara Etimesgut'a kütüğüm kaydedildi' demiş. 2023'teki Kartel Operasyonu'nda tutuklanmış" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, "O uyuşturucu paralarını, o suçla elde edilen paraları yasallaştırıp içeri getiriyorsun, o Türkiye'deki bütün operasyonunu artık yasal hale getirdiği o paralar üzerinden yürütüyor. Bunun için bir kez daha Türkiye'ye bu kirli parayı ve Türkiye'nin başını derde sokacak bu parayı getirmeyin" dedi.

'YORULMADAN KOŞACAĞIZ'

Yaşanan her sorunun tek kaynağının, AK Parti'nin düzeni olduğunu söyleyen Özel, "Bu düzeni değiştirmek için, millete bir sandık lazımdır. Bu sandık için sonuna kadar mücadele edeceğiz. O sandıklara milletle birlikte yorulmadan koşacağız. Oy oy, zarf zarf, sandık sandık kazanacağız. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir kazanacağız. İnsan insan, umut umut, mücadele mücadele kazanacağız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tutmadık el, gitmedik köy, varmadık hiçbir yer bırakmadan tüm gönüllere gireceğiz, tüm kulaklara konuşacağız, tüm gözlere bakacağız. Biz bu milletin ferasetine ve adaletine güveniyoruz. Onlar iktidarı değiştirecekler. Biz bu ülkenin makus kaderini değiştireceğiz. Bir kez daha yürüyeceğiz 4 mevsim 7 bölgeye; yürüyeceğiz günden geceye. Biz Türkiye ittifakıyla, Türkiye'nin bütün demokratlarıyla birlikte kazanacağız. 4 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi 81 ildedir, 973 ilçededir. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Yolun sonu iktidardır, yolun sonu selamettir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı