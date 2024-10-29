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Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

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"Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak Çankaya Köşkü'nde yapalım" çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olumlu yanıt vermemesi üzerine Beştepe'deki resepsiyona katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'ya gitti. Manisa'da fener alayına katılan Özel, terör karşı birlik mesajı vererek, "Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun Çankaya Köşkü'nde yapılması çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt almaması üzerine Beştepe'deki resepsiyona katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da fener alayına katıldı.

ÖZEL, BEŞTEPE YERİNE MANİSA'YA GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı "Bu sene Cumhuriyet Resepsiyonu'nu Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak Çankaya Köşkü'nde yapalım" çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu bir yanıt gelmemesi üzerine Beştepe'de düzenlenen resepsiyona katılmadı. Bunun yerine Özel, Ankara'da Cumhuriyet'in 101. yılı etkinliklerinin ardından geldiği memleketi Manisa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katıldı.

Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti

Eşi Didem Özel ile birlikte Manisa protokolü ile birlikte yürüyen Özel, yaptığı açıklamada teröre karşı birlik mesajı verdi. Özel, şunları söyledi: "Bugün akşam yetiştik memleketimizdeyiz. Gündüz Ankara'daki törenlerdeydik. Manisa'da Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmuştum 2 gün önce. Terör bizi sindirmeye çalışıyor, korkutmaya çalışıyor diye.

"TERÖRE KARŞI EN İYİ CEVAP BAYRAMA YÜKSEK KATILIMDIR"

Teröre karşı en iyi cevap bu bayrama böyle yüksek bir katılımdır. Bugün Ankara'da yüz binler milyon oldu aktı Anıtkabir'e. Memleketim Manisa'yı da böyle görmek benim için çok mutluluk verici. Hem bu ülkenin dışarıdaki düşmanları hem de Atatürk'ün emanetine gerekli saygıyı göstermeyen cumhuriyet düşmanları en iyi cevabı bugün milletten aldılar. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Türkiye yıkılmaz, dimdik ayaktadır. Ne korkuya ne teröre teslim olmayacağız."

Özel daha sonra Manisa protokolü ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan Fazıl Say ve Serenad Bağcan konserine geçti.

Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayan Özel memleketi Manisa'ya gitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL - Politika

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Yorumlar (1)

olcay uğuz:

jöleli

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