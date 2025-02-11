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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı

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CHP'nin eski Genel Başkan'ı Deniz Baykal vefatının 2'nci yılında Ankara'da bulunan Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Baykal'ın oğlu Ataç Baykal, partililer ve yakınları katıldı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yer almadı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'daki Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı.

"BAYKAL TÜM PARTİLİLERDE ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI"

Törende konuşan Özgür Özel, merhum Deniz Baykal ile olan ilişkisinin, siyasi hayatı açısından fevkalade anlamlarla yüklü olduğunu, Baykal'ın tüm partililerin hayatında önemli izler bıraktığını söyledi. Siyasete, 15 yıl önce, Baykal'dan gelen bir telefonla girdiğini anlatan Özel, "Geçen sene yeni seçilmiş bir Genel Başkan olarak Manisa'da yüzde 6 oyumuz varken beni belediye başkanı yapmış Deniz Bey'in, yerel seçimlerden önce huzurundaydık. Yüzde 6 ile Deniz Bey'in emanet ettiği kenti, 20 yıl sonra yüzde 60 oyla kazanmış olmanın mutluluğu ile buradayız. Kendisinin yaşadığı, CHP'nin birinci olduğu 1978'den 47 yıl sonra bugün, partisini birinci parti yapmış olmanın gururu ile huzurundayız. Bundan sonra yapılacak ilk seçimde partisini birinci parti yapacak, iktidar yapacak, onun 36 yaşında tattığı hissi, 30'lu yaşlarında birçok gence tattırıp bu ülkeye o yaşta CHP'li bakanlar kazandıracak olmanın büyük inancıyla huzurundayız." diye konuştu.

Özgür Özel, Deniz Baykal için Anma Törenine Katıldı

"BAŞKANIM PARTİNİZ BU SEFER DE İKTİDARDADIR"

Özel, Deniz Baykal'dan çok şey öğrendiklerini ve kendisinin ülkeye çok hizmeti bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum seneye, olmazsa öbür seneye buraya hep birlikte böyle sağlıkla, mutlulukla, gururla gelip, 'Sayın Genel Başkanım, partiniz bu sefer de iktidardadır. CHP iktidardadır. Bir CHP'li devletin başındadır. Gencecik bakanlar sizin yaptığınız görevi yapmaktadır. Sayın Genel Başkanım, Anayasa'ya rağmen, arkasından dolanılıp, talan edilen o madenler yine devletin malıdır' demek için bir kez daha burada olacağız. O güne kadar hepimize, çok çalışmak, birlik, beraberlik, dayanışma, CHP'nin hakkını, hukukunu savunmanın, ülkenin hakkını ve hukukunu savunmak olduğunun bilinciyle birliktelik ve dayanışma düşer."

Özgür Özel, Deniz Baykal için Anma Törenine Katıldı

KILIÇDAROĞLU TÖRENDE YER ALMADI

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden bir önceki dönem genel başkanlık koltuğunda oturan ve 84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın anma törenine katılmadı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kabri başında anıldı
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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