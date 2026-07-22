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Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte yapacağız

Özgür Özel: Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte yapacağız
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni partinin teknik kuruluşunu milletvekilleriyle yaptıklarını, siyasi kuruluşunu ise ağustos-eylül ayında milletle birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin, "Partinin teknik kuruluşunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos, eylül ayında yapacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara'da eski Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıların ardından otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yeni parti hazırlıklarına ilişkin soru üzerine, "Partinin teknik kuruluşunu milletvekillerimizle yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte ağustos, eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte, hep birlikte yeni partimize katılacağız. Orada bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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