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Özgür Özel'den 2 bakana "sokak" yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız

Özgür Özel'den 2 bakana
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CHP lideri Özgür Özel, "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" sözlerine tepki gösteren Adalet ve İçişleri bakanlarına yanıt olarak, "Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının "Yokluk" ve "Açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç 19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok şehirde protesto gösterisi düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen eylemde sarfettiği, "Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" sözlerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt verdi.

"DEMOKRATİK TEPKİYE SAYGI DUYACAKSINIZ"

Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, "Türkiye'ye yapılan bu kötülüğün sorumluları, bizi 'sorumsuzlukla' suçlamış. Açıklamalarımızı çarpıtıp üste çıkmaya çalışanlara ne diyeyim? Söylediğimiz bellidir: 'Demokratik biçimde, şiddete bulaşmadan, kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.' Zorladığınız polisimize de vatandaşlarımıza da zulmediyorsunuz. Milletin anayasal hakkı olan demokratik tepkiye saygı duyacaksınız. Buna karşı verilen her emir kanunsuz emirdir." dedi.

Özgür Özel'den 2 bakana 'sokak' yanıtı: Demokratik tepkiye saygı duyacaksınız

BAKAN YERLİKAYA NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'in sözlerine, "Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle 'sorumsuzluktur.' Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır." ifadeleriyle tepki göstermişti.

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır. Ancak devam eden adli soruşturmalar üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez. Yargı makamları tarafından yürütülen soruşturmalarda, yöneltilen suçlamalara cevap verilecek yer sokaklar değil bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bu süreçte herkes sağduyulu olmalı; özellikle sorumluluk makamında bulunanlar, açıklamalarında daha fazla dikkat ve özen göstermelidir. Provokatif açıklamalar yaparak ya da yargıyı tehdit ederek gerçekleri değiştirmek mümkün değildir. Yargı mensupları kararlarını verirken hiçbir yerden talimat almadıkları gibi sokaktan da etkilenmez, yalnızca dosya kapsamına göre karar verir. Soruşturma tamamlandığında dosyanın içeriği, iddialar, savunmalar ve deliller tüm şeffaflığıyla kamuoyunun bilgisine sunulacak, maddi gerçek iddialarıyla ve savunmalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Toplanan deliller ışığında kararı bağımsız ve tarafsız yargı verecektir ve bu kararlara karşı hak arama yolları sonuna kadar açık ve hukuk düzenimiz içerisinde denetime tabidir. Bu süreçte peşin hüküm vermeden sükunetle soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir. Vatandaşlarımızı polislerimizle karşı karşıya getirmenin, provokasyonlarla sokakları karıştırmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

ALTI OKA SAHİP ÇIKAMAYAN SENDE HIRSIZSIN. CHP NİN BAŞINDAN DEFOLUP GİDİN ADAM GİBİ HALKA SAYGI DUYAN GÜVEN TESİS EDEN YAĞMA YAPMAYAN BİRİLERİ GELSİN. HEPİNİZ KOKUŞMUŞSUNUZ.

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Haber YorumlarıFatih :

ortada bir yargı süreci var. ne demokrasisinden bahsediyorsun sen. bırak hukuk önünde versinler mücadelelerini. milleti sokağa dökmek çatışma çıkarmak mala zarar vermek sizin demokrasi anlayışınız tabi.

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Haber Yorumlarımetheone :

Memleket sizin umurunuzda değil. Elle tutulur bir tane politikanız yok.

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Neden partinin yüzlerce hukukçusu varken,iddianameyi dahi incelememişken yaygara koparıyorsun.Yoksa sen de işin içindemisin

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Haber Yorumlarıumut mergen:

BABA ADAMSIN ÖZĞÜR BAŞKAN

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Polise saldırmak demokratik tepki mi? Sen şunu söyle, Ekrem im. sana ne vaat etti ne verdi de Cumhurbaşkanlığı adaylığına ortada seçim yokken destek verdin? bunu açıkla...

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Haber Yorumlarımehmet:

bence şu an türkiyede çok büyük siyasetci sorunu var. mecliste kendilerine çalışan halkı umursamayan. kim daha çok cebini dolduracak satafat düşkünü insanlar var.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Sokak istedi diye, hirsizlari, dolandiricilari, Mafia yapilanmalarini, terorisleri vs. sucsuzmu sayalim? Bu nasil demokrasi? Bakiniz yargi karar bersin sokak degil…

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

troller etrafa doluşmuş vatandaş korkudan sesini çıkaramıyor

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Haber YorumlarıHalit:

yamuk görünen yargıda aklanıp gelsin iddialar ciddi

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