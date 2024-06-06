Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. Dün saat 17.00'de başlayan görüşmede yeni Anayasa çalışmaları üzerine değerlendirmede bulundukları iddia edilen 2 isimle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk yorum geldi.

"BU NORMALLEŞME DİYE BİR DÖNEM"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener zirvesi için "Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bunu biliyorsunuz. Bu 'normalleşme' diye bir dönem. Dün, Sayın Bahçeli de yaptığı konuşmada bizim siyasete bu yaklaşımı kazandırdığımızı, kattığımızı ama kendisinin bunun neresinde olacağıyla ilgili değerlendirmeleri vardı.

"ÖNCEKİ DÖNEM SİYASET ARKADAŞLARIYLA İSTİŞARETLER YAPILMALI"

Sayın Erdoğan 'yumuşama süreci' diyor. Biz 'normali budur' dediğimiz için bakıyoruz. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler birbirlerini aramalı, sormalı ve görüşmeli. Önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı. Rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa barışmasını bilmeyen küsmemeli.

"GÖRÜŞMEYİ SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUM"

Her türlü adım son derece değerlidir. Benim anlamadığım şey, siyasiler birbiriyle görüşünce başka siyasilerin bundan hasetlenmesidir. Bu doğru bir iş değildir. Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.