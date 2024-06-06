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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Özel "Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli ve önemli buluyorum. Benim anlamadığım şey, siyasiler birbiriyle görüşünce başka siyasilerin bundan hasetlenmesidir. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti. Dün saat 17.00'de başlayan görüşmede yeni Anayasa çalışmaları üzerine değerlendirmede bulundukları iddia edilen 2 isimle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk yorum geldi.

"BU NORMALLEŞME DİYE BİR DÖNEM"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Akşener zirvesi için "Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bunu biliyorsunuz. Bu 'normalleşme' diye bir dönem. Dün, Sayın Bahçeli de yaptığı konuşmada bizim siyasete bu yaklaşımı kazandırdığımızı, kattığımızı ama kendisinin bunun neresinde olacağıyla ilgili değerlendirmeleri vardı.

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum

"ÖNCEKİ DÖNEM SİYASET ARKADAŞLARIYLA İSTİŞARETLER YAPILMALI"

Sayın Erdoğan 'yumuşama süreci' diyor. Biz 'normali budur' dediğimiz için bakıyoruz. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler birbirlerini aramalı, sormalı ve görüşmeli. Önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla istişareler yapılmalı. Rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa barışmasını bilmeyen küsmemeli.

"GÖRÜŞMEYİ SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUM"

Her türlü adım son derece değerlidir. Benim anlamadığım şey, siyasiler birbiriyle görüşünce başka siyasilerin bundan hasetlenmesidir. Bu doğru bir iş değildir. Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (6)

Nayci İbrahim:

Size göre normal olan onca olan bitenden sonra,vatandaşa göre anorlmaldir.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Erdoğan, Akşener' e Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edebilir.

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Murat Celik:

bana göre hiç normal değil

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Babacan yalçın:

Aksini söyleyebilirdin sen görüşmüş olduğun için böyle bir yorum yapmaktan başka şansın yok.

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Jack Bigger:

Sayın Erdoğan gerçek bir cambaz. İyi bir oyun kurucu. Oyuncular her rolü oynamaya hazır.

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kedimi uçak çarptı:

herkesle arasını iyi tutmaya calışan kişi iyi kişi değildir

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