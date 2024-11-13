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Bahçeli'nin "İmralı" çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirirken gündem olacak bir iddiada bulundu. Özel, Bahçeli'nin İmralı çıkışının o ölçekte olacağından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadığını iddia etti. Özel, "Tayyip Bey arıyor ve soruyor şahitlerinden dinledim. 'Devlet Bey bir şeyler demiş bana onun kaydını yollayın' diyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazetecilerle bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'a "Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" çağrısı siyaset gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ile ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulunan Özel, Bahçeli'nin İmralı çıkışının o ölçekte olacağından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadığını iddia etti.

Konuşmasında erken seçim talebini yineleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yönelik de gündemde olan konularla ilgili mesajlar verdi.

"ERDOĞAN'IN HABERİ OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İttifak ortakları arasında uyumsuzluk söz konusu. Tayyip Bey'in Devlet Bey'e ziyaretinde dosya sunması. 'Bir şeyler yapmamız lazım' deyip takdir sizin demesi. Bu konuda yapılacak atılacak adımların önünü kesecek en zor adımı gündeme getirmesi. Şunu biliyoruz Güneydoğu'da yapılacak barış yemeğinden önce Bahçeli konuşmasını yaparken bir odada, o yemeği organize eden vekiller ve bölgenin önde gelenleri var. Konuşma odaya bomba gibi düşüyor. Odayı Tayyip Bey arıyor ve soruyor şahitlerinden dinledim; 'Devlet Bey bir şeyler demiş bana onun kaydını yollayın.' konuşmanın o ölçekte yapıldığından Tayyip Bey'in haberi olmadığını biliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

YSK'nın kendi kararına göre bu Erdoğan'ın ikinci dönemi. Ve bu ikinci dönemde aday olabilmesi için seçimlerin sadece Meclis tarafından yenilenmesi durumunda aday olabiliyor ve son kez aday olabiliyor. Aday olmak istiyorsa da ona şöyle bir çağrıda bulunduk. Beş yıllığına seçildin. Tam 2.5 yıl. 2.5 senden, 2.5 bizden. Onun da süresi gelecek sene kasımda. Gelecek sene kasımda bu seçimi yapmazsan seçimlere 6 ay kalıp gelip bana sakın şey deme, gel seçimleri yenileyelim, o zaman da ben yapmam. Aday olacak gücün kudretin cesaretin özgüvenin varsa gel bir sene içerisinde yapalım seçimleri. Yok bu seçimleri yapmaya çekiniyorsan o zaman sen bana sorma CHP'nin adayı kim diye. AK Parti'nin adayı kim? çünkü sen aday olamayacaksın.

"CHP'NİN ADAY SORUNU YOK"

Kimseyi dışarıda bırakmaya niyetimiz yok. CHP'nin aday sorunu yok. Biz kişi odaklı meseleye yoğunlaşmıyoruz. Günü tarihi belli olmayan seçim için CHP'nin adayı olmaz. CHP'de kazanır da kimle kazanır gibi sorular var. Aday kim sorusu uykularımı kaçırmıyor. Ben çok huzurlu uyuyorum."

Bahçeli'nin
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıayhan kaya:

of of özgür of gündem değiştirme , sozde sanatçilara belediyelerinizin odediği milyonlardan bahset

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Haber Yorumlarıdehide:

Sen kim oluyorsun da o zaman da ben yapmam diyorsun. Boşuna ümitlenmeyin Reis olmazsa ülkemiz biter. Teröristlere peşkeş çekilecek ülkemiz yok. Reisin yanında durmamız gerekiyor.

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Haber YorumlarıPolat46 null:

bu haber uygulaması adeta trol yuvasına dönmüş sanki memleketin içinde bulunduğu durumdan habersizler gibi hala şakşakçılık yapıliyor yazıklar olsun

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Haber YorumlarıÖmer:

Özgür sendende bu ülkeye bir cacık olmaz. Sizleri Erdoğan herzaman para ile satınalır

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Haber YorumlarıVatansever:

Tarihin tozlu raflarında Sen de yerini alacaksın özgür çocuk

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Haber Yorumlarıisa ercan:

BUDA REİSCİ OLDU ÇIKTI

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Haber YorumlarıÜmit TV:

adam Tayyibin chp ye atadıgi başkanı

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

Yat kalk adaylık. Başka derdi yok bunların. Daha var 4 sene. CHP budur. Allah şerlerinden korusun.

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Haber YorumlarıOzan Susuz:

İnsan kocasından habersiz bişi yapmaz ???? anlayana

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Haber Yorumlarımehmet arif inci:

CHP'nin Aday sorunu Tabiki olmaz Örnek Aday ; Terlik .

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