Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Dedim ki 'Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olunca, sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse daniskasını ediyorum." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'ye ve CHP'li belediyelere yönelik dava ve soruşturmalara ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Bir yıldan fazla süredir her gün saldırı altında olduklarını" ileri süren Özel, "İBB davasının iddianamesi ile CHP'ye kapatma davası yollamak ya da üstüne yapılan 3 kurultaya, sıfırdan yapılan bir kurultaya rağmen açılan bir butlan davasına, mahkemenin kale almamasına rağmen istinafta diri tutulmaya çalışılan bir tehditle birlikte partiye yöneltilen büyük bir taarruzla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davaya yönelik eleştirilerde bulunan Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin de iddialarda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında ifadelerinin alınmasına ilişkin Özel, Böcek ailesine, "iftira at ve kurtul" baskısı yapıldığını öne sürdü.

Özel, "kendisinin, son yerel seçimlerden önce Muhittin Böcek ile Manisa'daki bir akaryakıt istasyonunda buluştuğu ve Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 50 milyon avro aldığına" yönelik iddiaların gerçek olmadığının ortaya çıktığını savunarak bunun, söz konusu akaryakıt istasyonunda Muhittin Böcek ile hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bir araya geldiğini ve Zeyrek'in, belediye başkan adaylığı öncesinde Böcek'in belediyecilik alanındaki proje ve hizmetlerine ilişkin tecrübelerinden faydalanmak için yapılan bir görüşme olduğunu söyledi.

Özel, "Böcek'ten para alındığına" yönelik iddialara tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ı, disiplin süreçlerini uygulayarak partiden ihraç ettiklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"14 yıl önce dayısını gece ameliyat ettirince annesi, 'Özgür'e hediye yapalım' deyince Kıbrıs'tan çakma saat almış. 'Takmam ben bunu' demişim, ifadesinde var. 'Yok, Uşak'ta birisi yapıyor fason. Al sana bunu getirdim' demiş. Bunları söylüyor. 'Ben Özgür Özel'e 9 yıl önce kadın çantası verdim eşi için. Arkadaş arkadaşa. Bak bunu Türkiye'de benim arkadaş yapıyor.' demiş. Ondan iftira çıkarmaya çalışıyorlar. En son partiye araç alırken, 'Ben çok kamyon alıyorum, indirim yaptırırım.' Normal bir filo indirimi. Parti arabanın parasını ödemiş. Önce 'Araba aldı' dediler. Aksesuarların parasını ödemiş. 'Aksesuarları karşılandı' dediler. O iç dizaynında 'En iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım' demiş. Bizi de 'Ben hediye ettim partime, Genel Başkanın aracını yapıyorum' diye kandırmış." Ne zaman öğrendik? Yazışma yaptık."

Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Parti tarafından yönetildiği dönemlerde AK Parti Genel Merkezine ve yöneticilerine 56 araç tahsis edildiğini" ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Köksal'ın, CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptığını anımsatan Özel, Köksal'ın bu süre içerisinde AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde ve hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Köksal'ın "CHP'de siyaset imkanım kalmadı" dediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve diyor ki 'Özgür Özel beni tehdit etti.' Ona sadece şunu dedim, 6 ay önceki gidişinde demiştim: 'Şüphen kocandansa ayrılırsın, bu parti ailen olur, sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum.' Bu sefer de dedim ki, 'Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olunca, sakın gelip kapımızda yalvarma.' Bu tehditse, daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. CHP tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidarlara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü, süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa, açık yüreğiyle, göğsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar, arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz."

Özel, toplantının başında, Engelliler Haftası dolayısıyla partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılan engellilerle tokalaşarak bir süre sohbet etti.

(Bitti)