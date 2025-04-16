Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganı ile başlattığı mitinglerin ikincisini Beylikdüzü'nde gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN BAKAN TEKİN'E TEPKİ

Yaşam Vadisi'nde düzenlenen mitinge katılan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilerde gözaltına alınıp tutuklanan öğrencilerle ilgili, "Güvenlik güçlerimize karşı baltalarla ya da benzeri şeylerle gösterilere katılan kişiler, diğer katılan kişilerin demokratik haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor." ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi.

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN BAŞINDA BİR KAZMA VAR"

"Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum. İnsanda birazcık utanma olur. Türkiye'nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin. Onların elinde balta yok ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında bir kazma var kazma!

"GENÇLERİN ÖZGÜRLÜKLERİNİ, YARINLARINI TEHDİT EDİYORSUNUZ"

Türkiye'nin en köklü liselerine saldırmaya çalışıyorlar. Kıymetli mezunların olduğu, en liyakatli öğretmenlerin altın kuşak yetiştirdiği, liyakatli öğretmenleri alıp, ikitdara sadakatle bağlı öğretmenleri getiriyorlar. Lisede direnen öğrencilerin arkasındayız. Öğretmenlerin, mezunların arkasındayız. Bu gençler AKP iktidarında gözlerini açtılar. Onlara geçim sıkıntısı, baskı dışında bir şey sunmadınız, şimdi de onların öğretmenlerini, özgürlüklerini yarınlarını tehdit ediyorsunuz."