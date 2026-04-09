Özgür Özel ve Davutoğlu'ndan Siyasi Ahlak Vurgusu

GELECEK PARTİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Davutoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde 'siyasi ahlak yasası' konusunda kararlı bir tutum gösterdiğini söyleyerek, "5 yıldır bu kanun teklifini, her yıl gündeme getiririz. Buna karşı bir meydan okumaya bir kez daha ihtiyaç var. Ama bu sefer bütün muhalefet partileriyle bunu ortaklaştırarak ve yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde ilerlemeyi doğru buldum. Bugün Sayın Genel Başkanımız ve değerli heyetine de arz ettiğimiz gibi biz hem siyasi partilerin liderlerini, yöneticilerini, bakanları, cumhurbaşkanını ve tüm belediye başkanları ile belediye meclis üyelerini kapsayacak şekilde, hem kamuoyuna açık şekilde mal varlıklarını ifade ettikleri, nasıl edindiklerini izah edebildikleri, siyasetin finansmanının şeffaf olduğu, kamu görevi yapan birisine veya bir siyasetçiye verilen bir hediyenin dahi hangi sınırlar içinde kabul edilip, hangi muameleye tabi tutulacağının netleştirileceği, GRECO kriterlerini kapsayan ve hatta aşan, bize yakışır bir 'siyasi ahlak yasası' çıkarılmasını bekliyoruz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorumluluk ve inisiyatif almaya hazırız" diye konuştu.

'1960'TAN BERİ YAPILAGELMİŞ'

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, İstanbul gibi şehirlerin iradelerinin sakatlanmasından çok rahatsız olduğunu söyleyen Özel, "'Karşılıklı belediye meclis üyelerimizi istifa ettirelim. Gelin, seçimleri yenileyelim; hepsini biz kazandık. Siz milli iradeye çökmeye çalışıyorsunuz. Gelin sözü, sözün esas sahibi millet söylesin' diye de söyledik. Bunların hiçbirisine karşılık alamadığımız noktada, artık Anayasa'nın verdiği bir imkanı da konuşmak istedik. O da Anayasa'nın 78'inci maddesinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde boşalan milletvekillikleri yerine ara seçim yapılır' hükmü. 'Ara seçim, genel seçimin üzerinden 30 ay geçmedikçe yapılmaz. Son bir yılda yapılmaz' diyor. Eskiden, 4 yıla indirdiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi seçimleri, fiili olanaksızlık vardı. Şimdi yine 5 yıl. 1960'tan beri yapılagelmiş ve o günden bugüne kadar ne Demirel'in ne Ecevit'in ne Özal'ın ne Erbakan'ın kaçmadığı ara seçimden kimsenin kaçamayacağını söyledik. Bu ara seçim için de bir adım atılması gerektiğini söyledik. Konular değişse de konukları değişmeyen iktidar medyası, bu konuyu sağlıksız ve yanlış bir yerden tartıştı. Milletvekillerinin istifa etmesi gerekiyormuş gibi. Oysaki o 30 aylık dönem geçmişti. Şimdi boş olduğunu bizim iddia ettiğimiz 7 ama fiilen 8 bölge var" ifadelerini kullandı.

'TAŞINACAK BİR YÜK DEĞİL'

Vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hatırasına saygıdan, orada aday göstermeyeceklerini söyleyen Özel, "Ara seçim yapılmalı ve Saadet Partisi Hasan Bitmez'in yarım kalan sözünü, Filistin adına sürdürecek bir vekili, Kocaeli halkına seçtirmelidir. Son seçimlerde Kastamonu'nun birinci partisiyken yerel seçimlerde, Afyon'un birinci partisiyken, İstanbul 1'inci Bölgede önemli bir gücü varken, birinci partiyken en az bir fark da olsa o günlerde, bugün seçimden neden kaçıyor AKP, bunun sorgulanması lazım. AK Parti bu kadar sandıktan korktuğuna göre demek ki milleti bu kadar kızdırmış. Bir seçimden bu kadar kaçmak, yaklaşık 85 yıldır ara seçimlerden açıkça kaçan ilk lider olma, ilk genel başkan olma sıfatını Sayın Erdoğan'ın sırtına yükler. Bu demokrasilerde taşınacak bir yük değildir" açıklamasında bulundu.

'ALLAH ISLAH ETSİN'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Bursa Belediye Başkan Vekili seçilen AK Parti'li Şahin Biba'nın açıklamalarına ilişkin, "Bursa 2 oydan birini vererek Mustafa Bozbey'i seçmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi yıllar sonra Bursa'da yüzde 30'lara gerileyip seçim kaybetmiş. Mustafa Bozbey'i 8 yıl geriye gidip 12 yıllık bir suçlamaya tutuklayıp da belediye meclisi içinden seçilmeye, 'Millet iradesi tecelli etti' diyorsa; 'Allah ıslah etsin' demekten başka bir şey gelmiyor elden" dedi.

'İLTİFATINI VE SİİRT'İ KENDİSİNE HATIRLATIYORUM'

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın ara seçim tartışmaları ile ilgili sözlerine ilişkin, "Aslında Sayın Hayati Yazıcı bana, 'Bu kırmızı kitabı en iyi sen biliyorsun' diye söylediğinde, hep söylerdi, boşuna söylemiyor. Ben kendisinin o bana yaptığı iltifatı sadece kendisine hatırlatıyorum. Yoksa haddime değil, bu kırmızı kitabı en iyi bilmek. Ama kırmızı kitabın 78'inci maddesinin 3'üncü fıkrası 27 Aralık 2002 günü değişti efendim. Yani ara seçim maddesine şu fıkra eklendi, Siirt seçimlerinin iptali ile birlikte, AK Parti ve CHP oylarıyla. 'Yukarıda yazılı hallerden ayrı olarak bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır.' Bu madde, Siirt seçimlerinin iptali üzerine AK Parti-CHP'nin mutabakatıyla ve referanduma gerek kalmayacak şekilde, Anayasa'nın 78'inci maddesine eklenip, ara seçim hükmüne son madde yapılıp, Siirt'te bir ara seçim yapılma imkanı yaratıldı. O, 'Siirt seçimleri iptal oldu, biz girdik' diyor ama o noktada bu maddenin hangi tarihte ve hangi mutabakatla eklendiğini kendisine hatırlatırım" dedi.

DAVUTOĞLU: TEKLİFE KARŞI ÇIKMAYIZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Seçimler niçin vardır? Seçim aşı olmak gibidir. Bedeni belli dönemlerle aşılarız ki başka şeylere karşı direnç kazansın. Eskiden 4 yılda bir seçim olurdu, şimdi 5 yıla çıktı. Seçimi kazandığınızda 5 yıl bir daha sınava girmiyorsunuz. 'Acaba onayı var mı halkın' diye sınava tabi olmuyorsunuz. Belli aralıklarla halkın önüne gitmek iktidara güç katar. Sayın Erdoğan onu çok iyi yapardı. Teşkilatları mobilize eder. Şimdi söylüyorum, AK Parti teşkilatlarından şikayetler var. 'Yorgunluk oldu' diye. Mental yorgunluğu aşmak için 7 milletvekili için sandığı koyun, bir anda AK Parti teşkilatları hareketlenir. Bu size de yarar. Dolayısıyla böyle bir teklif gelmesi halinde biz, hiçbir seçime karşı çıkmadığımız gibi böyle bir teklife de karşı çıkmayız" değerlendirmesinde bulundu.

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı