Özgür Özel: CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim

GENEL başkanlığa aday olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir il kongresinde yaptığı konuşmada, "CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, yeni yönetimi belirlemek için bugün Gaziemir Fuar İzmir C Hol'de sandık başına gitti. Kongreye partisinin genel başkanlığı için adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Örsan Öymen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, divan başkanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Mahir Polat, Tuncay Özkan, Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Şenol Aslanoğlu'nun yeniden aday olduğu kongrede, daha önce adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplumla İlişkiler Koordinatörü Mehmet Şakir Başak ve CHP Konak eski ilçe başkanı Aytekin Tunus'un adaylık için gerekli olan imzayı toplayıp toplayamayacağı merak konusu oldu. Kongrede 598 seçilen delegenin yanı sıra 19 doğal delegeyle birlikte 617 kişinin oy kullanacağı bildirildi.

'BU EVİN TAPUSUNDA TEK İSİM YAZAR'

Kongrede konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Hepinizi babaevine gelmiş bir evladınız olarak sevgiyle selamlıyorum. Herkes ama herkes babaevinde doğar. Kimi ayrılır gider, kimi ırakta, kimi yakında oturur ama herkes bilir ki; başın sıkışırsa, eğer bir gün zora düşersen babaevinde çorba kaynamakta, baca tütmektedir. İşte o babaevindeyiz. O tapuda ne Özgür Özel yazar ne Kemal Kılıçdaroğlu. Bu partiye hizmet eden, edecek olan herkes çok kıymetlidir. Hepsine minnet, aramızda olmayanlara rahmet ediyoruz. Bu evin tapusunda bir tek isim yazar; o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Dün o babaevinde, partimizde bir adım attık. Buradan sonra farklı şehirlerde Konya'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, Edirne'de olacağım. Bu sürecin sonunda CHP'de, partimiz daha iyi olsun diye Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılına moral bozukluğuyla başlanmasına izin vermemek için, gençleriyle, kadınlarıyla birlikte CHP'yi yeniden umut yapmak, CHP'deki küçük iktidar savaşını kazanmak değil, Cumhuriyet'i yöneten büyük ihtilal mücadelesinde CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim. Şüphesiz Milli Mücadele'nin ilk kurşunun atıldığı, son askerin 9 Eylül'de denize dökülerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşunun tescillendiği bu güzel şehir, 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra en büyük hayal kırıklığı ve üzüntünün yaşandığı şehirlerin biri. Biz bu üzüntünün seçmeni ne duruma getirdiğini yaşıyoruz. Üzülerek söylemek isterim ki; büyük bir duygusal kopuş, moral bozukluğu, umutsuzluk var. Eğer biz Cumhuriyet'i kuran, günü gelince çok partili sisteme gözünü kırpmadan geçen, bu ülkeye demokrasiyi getiren parti olarak; seçmenin, bize, siyasete, sandığa küsmesine seyirci kalırsak çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Eğer biz CHP'liler olarak bütün diktatörlerin beslendiği sandığa katılım oranının düşüklüğüne çare bulamazsak bunun sonunda elverişli zemin ortaya çıkar. Bugün Türkiye'de herkes bundan sonraki seçimle ilgili küskünlük, kırgınlık ifade etmektedir" dedi.

'HEPİMİZ BAY KEMAL'İN YANINDAYIZ' SLOGANLARI

Özel, konuşmasını zaman zaman 'Bay Kemal'in yanındayız' sloganlarıyla bölgen partililere, "Hepimiz Bay Kemal'in yanındayız. Hep yanında olduk, bundan sonra da olacağız. Gençler size bunu kim dediyse yapmayın. Beni Süleyman Soylu susturamadı, yapmayın bunu" ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM'

Kongredekilere 'Önümüzde bir karar var' diyerek seslenen Özel, "Ya hep birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıp, seçmen kırgın değilmiş gibi davranıp, önümüzde büyük bir tehlike yokmuş gibi davranıp partimizdeki koltuklarımızı korumaya çalışacağız ya da hep beraber bir özeleştiri yapıp, samimi şekilde seçmeni anlayarak, tepeden tırnağa bir değişimle Türkiye'ye yeniden umut olacağız. Sizi umuda yolculuğa davet ediyorum. Sizi Cumhuriyet'in yüzüncü yılındaki büyük yılgınlıktan, hayal kırıklığından çıkmaya, hep birlikte omuz omuza, kol kola, CHP'yi yeniden ayağa kaldırmaya, Cumhuriyet'e, değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu çağrı sadece CHP üyelerine, delegelerine değildir. Bu çağı Cumhuriyet ateşinin yakıldığı İzmir'den, bütün Türkiye'yedir. Bu çağrı içinde vatan, Cumhuriyet sevgisi olan herkesedir. Seçimin sonucu ne olursa olsun, CHP'lileri kenetlenmeye ve bundan sonra CHP'nin kalesinde, amiral gemisinde büyük mücadeleyi vermeye davet ediyorum. Savaşlarda mevziler kaybedilebilir ancak savaşlarda asla ve asla sancak gemisi kaybedilmez. İzmir CHP'nin sancak gemisidir" diye konuştu.

'KOLEKTİF AKLI SAVUNMAMIZ LAZIM?

Kongrede divan başkanlığını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de "Bizler kongrelerde düşüncelerimizi açıklayacağız, seçimin muhasebesini yapacağız, bu salondan kol kola güçlenerek çıkacağız. 21 yıldır iktidarda bulunan AKP'nin ülkemizin her alanında yarattığı tahribata karşı gösterilen mücadeleyi bugüne kadar el birliğiyle yürüttük. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Seçimlerde istediğimiz sonucu alamamanın, seçimleri kıl payı kaçırmanın üzüntüsünü, kederini, hayal kırıklığını hep birlikte yaşıyoruz. Neden olmadı? Neden olmadığını tartışmamız lazım. Tartışıp, çözüm önerileri bulmamız lazım. Tek adam rejiminin yenilememesinin nedenini tartışılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bireysel başarı veya başarısızlığını değerlendirmek meseleye çok sığ yaklaşmak olur. Bizim sosyal demokrat bir parti olarak kolektif aklı savunan insanlar olmamız lazım. Sosyal demokrat anlayış, kişilerin biricikliği ve farklılığına odaklanmaz" ifadelerini kullandı.

'RAKİP DEĞİLİZ, YARIŞ İÇİNDEYİZ'

Kongrenin açılışında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da "İzmir için final gününe geldik. Bu finalde birbirimizle rakip değil, çıtayı daha yukarı koymak için yarış içindeyiz. Seçimlerde yan yana çalışan, birlikte çalışan yoldaşların rakip olması zaten düşünülemez. Kavga ve bölünme bekleyenleri sükutu hayale uğratacağız. Biz yarından itibaren yerel seçimlerde birlikte, kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz, hedefimiz aynı. Adaletsizlik son bulsun istiyoruz, kadınlarımız şiddet ve ölüm korkusundan kurtulsun, emeklilerimizin emekleri çalınmasın, memleketimizde barış hüküm sürsün istiyoruz. Bu ülke daha yaşanılabilir bir yer olsun istiyoruz. Geceli gündüzlü çalışan, bizlere öncülük ve liderlik eden Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yılmadan, korkmadan yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol birlik yolu, bu yol Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolu, bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Konuşacak, dertleşecek, uzlaşacak ve kendimizi örgütümüze emanet edeceğiz. Kaybeden olmayacak bu kongrede. Kazanan CHP olacak, İzmir olacak" dedi.

Kongre, konuşmalarla devam etti. (DHA)