CHP Grup Başkanı Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak." dedi.

Özel, 16. 19. ve 20. Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın TBMM'deki cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, partisinin olağanüstü kurultayına ilişkin imza toplama sürecinin başlatıldığını aktaran Özel, ilk imzanın Kayseri'den, önceki kurultaylarında kendilerine oy vermeyen bir delegeden geldiğini, Rize'de ise tüm imzaların alındığını bildirdi.

Özgür Özel, kendisinin henüz imza vermediğini belirterek, "Bugün verilen imzalar da partide bir taraf olmayı değil, hep birlikte partinin tarafında olmayı önceleyen bir tutumdur, çok kıymetlidir." diye konuştu.

Kurultayın yapılması için kaç imzanın gerekli olduğuna dair soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar, 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır. Olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi, ülkeyi çok yaralıyor. Sokaktaki yoğun, öfkeye varan tepkinin siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız."

Özel, hiçbir seçilmişin ve üyenin CHP'den istifa etmesini doğru bulmadıklarını, istifaları durdurmak için çağrı yaptıklarını belirtti.

7 Haziran Pazar günü Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki "belde" statüsü kazanan yerleşim yerlerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için ara seçim yapılacağını anımsatan Özel, seçim çalışması için beldelere gidip partilileri oy vermeye teşvik edeceğini söyledi.

Özgür Özel, "'Biz burada oy verirsek, seçilirsek sanki butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür' korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir refleks yükseliyor. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Olağanüstü kurultay için delegeden toplanan imzaların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gideceğinin hatırlatılıp, tedbir kararına dayanarak Genel Başkan kararı ile kurultaya gidilmemesi ihtimalinin sorulması üzerine ise Özel, Türkiye'deki önemli kamu hukukçularının, tedbirin kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza topladığını aktardı.

CHP Grup Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyorlar ki 'tedbir kurultaya engel değildir, hatta tedbirle gelenlerin aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur, çağrı heyeti hükmündedir'. Burada Anayasa Mahkemesi kararı var, delege olağanüstü kurultaya karar verdiyse olağan kurultay takvimini bile kesebiliyor. Eskiden kestirmiyordu, Anayasa Mahkemesi 'yarıdan bir fazla ne istiyorsa onu yapar' dedi. O yüzden herhalde artık 'Genel Başkan bunu yapar' diyorsa ve Kemal Bey 'Ben şu anda Genel Başkanlık yetkisini kullanıyorum' diyorsa bu amir hükme uyacak."

Partisinin yarın yapılması planlanan Grup Toplantısı'na ilişkin TBMM Başkanlığı ile bir temasları olup olmadığına dair soru üzerine Özel, usulüne uygun kapalı bir grup toplantısı yaparak, partisinin Grup Başkanı seçildiğini anımsattı.

Sonucun Meclis Başkanlığına gönderildiğini, Başkanlığın durumu inceleyerek seçimi tescil ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Hatta Genel Merkez'in başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Sitelerinden benim 'Genel Başkan' unvanımı kaldırdılar çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı ve 'Grup Başkanı' unvanımı siteye tekrar işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da. Bir de CHP Grubu burada. Milletvekilleri ve Grup, kendiliğinden Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak."

Bir gazetecinin, "Parti tüzüğünde yer alan 'Grup Başkanı, Genel Başkan'a bağlıdır' ibaresinden kaynaklı olarak 'Genel Başkan bir çağrı yapmadığı sürece toplanamaz' gibi bir argüman öne sürülüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise Özel, daha önce Grup Başkanı veya Grup Yönetim Kurulunun çağrısıyla ya da çağrı beklemeksizin toplantı yapıldığını hatırlattı.

Özel, "Bundan Kemal Bey'i kastetmiyorum, bu tip yaklaşımlar maalesef bu birikimlerden yoksun bir heyetin şu anda Genel Merkez'de bulunuyor olması, Meclis tecrübelerinin hiç olmaması, olanların da Meclis'e devamlılık problemlerinin olmasından dolayı hiç Meclis bilmeyenlerin yaptığı açıklamalar." değerlendirmesinde bulundu.