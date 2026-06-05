Özel: Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, "Ne zaman Atatürk'ün partisinin kapısına polisle geldiler, ne zaman bizi sürükleye sürükleye partiden attılar, işte o zaman ben sizinle birlikte eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir zihniyeti sarayın oyunlarını geride bırakarak yeni bir yürüyüşe çıktım ve adım adım yürüyorum. Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır" dedi.

Tokat'ta belde statüsü kazanan 4 yerleşim yerinde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için 7 Haziran Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçim öncesi Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çevrecik Beldesi'ne gelen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, burada vatandaşlara seslendi. Son zamanlarda çok tatsız ve haksız süreçlerden geçildiğini savunan Özel, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Çok tatsız, çok haksız süreçlerin içindeyiz. Partiye AK Parti eliyle artık bizi ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla yenemeyeceğini bilen Erdoğan, AK Parti'nin yargı kollarıyla üzerimize geliyor. Parti'nin son 4 kurultayında, son 3'ünde geçerli oyların tamamını alan, en son kurultayda 1303 oyla genel başkanı olan ve 4 kez üst üste aldığımız mazbatayı yok sayıp bizi 6 sene önceye götürerek bizi karıştırmaya, bizi yenmeye çalışan bir saray düzenine karşı dimdik durmaya geldik. Herkes şunu bilsin ki şöyle bir şey duydum, özellikle koştum geldim. Birileri diyormuş ki 'Partinin başını değiştirdiler. Artık Özgür Özel yok. Eğer bu seçimi burada CHP kazanırsa Özgür'e yaramaz, butlana yarar. Oy vermeyin. Başka adaya oy verin.' Son söyleyeceğimi ilk söylüyorum. Beni seven pazar günü sandığa gidecek. Adayımız Nazım Demirkol'a oy verecek" diye konuştu.

'ATATÜRK'Ü SEVEN ADAYIMIZA SAHİP ÇIKACAK'

CHP'nin adayına sahip çıkılmasını isteyen Özel, "Sizden özel bir şey istiyorum, o da şu; çok zordayız, çok sıkıntıdayız, üzülüyoruz ve haksız saldırılara hep beraber aslan gibi direniyoruz değil mi? Çok özel şartlardayız. Onun için pazar günü seçimde sandıkta, efendim öbür aday da akrabamız, öbür aday yabancımız değil denir de oylar bölünecek olursa buradan çok yanlış sonuçlar, çok başka anlamlar çıkar. Onun için gün o gündür ki ülkesini seven, partisini seven, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini seven, genel başkanını seven adayımıza sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

'BU YÜRÜYÜŞÜN PAROLASI KARARLILIK'

Yürüyüşünün parolasının kararlılık olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Bana soruyorlar, diyorlar ki 'Özgür Özel, partiyi elinden almaya uğraşıyorlar. Yerine butlan atıyorlar. Sen yine gelmişsin CHP, CHP diyorsun.' Kardeşim ben bu partinin öz evladıyım, seçilmiş genel başkanıyım. Bir diplomasızın bir mazbatasıza CHP'yi yönettirmesine itirazım var. Buna izin vermeyeceğim. Bunun için her görev kıymetli, partinin geçmişine şu kadar saygısızlık etmedim. Şu düğmeyi önlerinde bir kere çözmedim. Bir kere kötü bir söz demedim. Bana neler ettiler? Sustum, sustum, katlandım. Ama ne zaman Atatürk'ün partisinin kapısına polisle geldiler, ne zaman bizi sürükleye sürükleye partiden attılar, işte o zaman ben sizinle birlikte eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış bir zihniyeti sarayın oyunlarını geride bırakarak yeni bir yürüyüşe çıktım ve adım adım yürüyorum, adım adım yürüyorum. Bu yürüyüşün parolası kararlılıktır. Bugün CHP birdir, beraber olacaktır. Seçilmiş genel başkanıyla birlikte bu parti tekrar yürüyüşüne devam edecektir."

Özgür Özel, buradaki konuşmasının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesine hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı